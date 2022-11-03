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桃園孕婦散步突然大量出血 親姊急奔派出所求開道

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區28歲高姓孕婦昨晚在住家附近散步，突然大量出血，她的胞姊開車載她前往醫院途中卻遇到塞車，因此姊姊衝進派出所求助警方，員警見孕婦有生命危險，當下以巡邏車開道鳴笛，引導護送車輛就醫，10分鐘便抵達，母女平安。

龜山派出所警員曹惟智、吳俊佑昨晚8時擔服勤務時，遇一名女子突然衝進所內，滿面驚慌自稱車上有懷孕36周的高姓孕婦，明明尚未到預產期，散步時卻突然大量出血，懇求員警協助就醫。

員警見事態緊急，正值下班時間，車流量、雨勢都大，若等待救護車到來恐會耽誤更多時間，當機立斷駕駛巡邏車開啟警示燈及警鳴器開道，引導護送孕婦車輛至林口長庚醫院，讓原本30分鐘的路程僅10分鐘就到達，所幸高姓孕婦經就醫後順利產一女，母女平安。

龜山派出所所長汪冠宇表示，感謝沿路的駕駛人讓道，同仁敏銳判斷情勢積極協處，以巡邏車在安全的車速下引導護送有生命危險的孕婦迅速就醫治療，也堪為表率。

桃園市28歲高姓孕婦，昨晚散步到一半大量出血，家人向警方求助，10分鐘就到醫院。記者楊湛華／翻攝
桃園市28歲高姓孕婦，昨晚散步到一半大量出血，家人向警方求助，10分鐘就到醫院。記者楊湛華／翻攝

孕婦 桃園

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