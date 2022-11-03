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影／休旅車墜落八斗子漁港…駕駛人死亡 落水畫面曝光
基隆市林姓老翁今天清晨駕駛休旅車墜落八斗子漁港，救難人員潛水將他救上岸後，送醫不治。林男是船長，有人看到他開車到港內，以為要工作，沒想到車子竟直行墜落漁港。全案由警方調查。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心清晨4點51分接獲報案，有車輛墜落八斗子漁港，車內有人。警、消和海巡人員迅速趕往現場。消防員換上潛水裝後下水搜救，在水下約5公尺處發現休旅車，林男仍在駕駛座。
消防員將林男帶出車外並救上岸，送往三軍總醫院正榮院區急救後，醫師宣告死亡。消防人員後來又潛入水中，確認車內沒有其他人。休旅車後來由吊車吊上岸，警方已聯繫家屬協助釐清案情。
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