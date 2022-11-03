苗栗失智翁駕車北上 暗夜風雨中警河濱公園尋人

苗栗縣江姓失智老翁，日前開車北上尋親，卻在台北市迷路失去聯絡，家人緊急報案，北市大安警分局羅斯福路派出所深夜10時許接獲報案展開搜尋，3小時後終在定位輔助下，凌晨2時許在人跡罕至的河濱公園草堆中，找到已無力行走且全身濕透的老翁，順利完成救援任務。

苗栗縣江姓失智老翁，日前開車北上尋親，瘸在台北市迷路失去聯絡，家人緊急報案，北市大安警分局羅斯福路派出所深夜10時許接獲報案展開搜尋，3小時後終在定位輔助下，凌晨2時許在人跡罕至的河濱公園草堆中，找到已無力行走且全身濕透老翁，順利完成救援任務。記者廖炳棋/翻攝

老翁開車北上，在河濱公園附近時，車輛左前輪已爆胎無法行駛，老翁只能下車徒步求救，但他不熟悉附近地形，又全身無力，只能坐臥在深夜無人的草地上無助等待。

羅斯福路派出所副所長周煌彬、警員歐冠廷、侯學達、王宣棠、邱繼興等人，獲知定位位置為文山區汀洲路四段239號附近，猜測老先生已精疲力盡，擔心安危，在風雨夜中深入暗夜的河濱公園，靠著微弱手電筒光線搜尋，最終員警興奮大喊「找到了！」，在草堆中尋獲雙腿已無力、臥地的老翁。