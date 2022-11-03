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少女非首次逃家 4小時尋回母改口稱：不告了
台中市一名未滿16歲少女，昨逕自請假未到校，家屬連繫其位於新竹的陳姓男友人，陳男稱要家屬先付6千元才說少女行蹤，家屬未支付金額報警，警於4小時後尋回少女。警方今聯繫家屬到案說明，少女母親又改口說「不告了」，與昨晚氣憤堅持提告略誘與恐嚇取財罪有所出入。警方表示，將依規定請母女到案說明，釐清案情。
少女母親昨早發現就讀高中的女兒未到校、不接手機，晚間6點多未返家，母親報警協尋。母親稱，她聯繫上女兒20歲的陳姓男友人，陳男稱要先支付相關計程車費、伙食費、汽車旅館費用約6千元，才告知少女行蹤。
台中市警方通報新竹警方調查，並於昨晚深夜10點多尋獲少女，少女母親漏夜北上將女兒帶回，撤銷協尋並稱堅持要對陳男提出略誘罪與恐嚇取財罪告訴。
警方今早聯繫少女母親到案說明，少女母親態度大轉變，改口「不告了」，並稱要想一想是否對陳男提出告訴。
據悉，少女並非首次逃家，少女母親單親從事網拍工作，曾與顧客發生糾紛，直播公審過程，引發議論。
警方表示，對於家屬稱陳男要求支付相關金額，而實際陳男是否有提出要求、與少女是自願北上新竹找陳男，或陳男是否企圖誘騙少女北上，這部分都需要進一步釐清相關案情，將請母女與陳男到案說明。
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