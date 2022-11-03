聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄站前路新開路況不熟 女騎士擦撞賓士噴飛手骨折
高雄火車站旁站東路上個月29日通車，今晨沈姓女機車騎士因路況不熟，沿外側車道行駛，當場遭第2車道的賓士車撞及，連人帶車噴飛在地，右手骨折，送醫幸無生命危險；警方事後對許姓駕駛和沈女酒測，雙方均無酒駕，詳細車禍肇責待鑑定。
警方指出，57歲沈姓女子今天凌晨1時28分許，騎機車沿上個月29日才開通的站東路行駛，當時行經中山一路外側車道由南向北方向，至建國路前，駕駛賓士車的52歲許姓男子，正沿著中山一路第2車道由南向北行駛，當場撞及沈女的機車，沈當場連人帶車摔倒在地。
車禍發生後，沈女倒地不起，警消獲報到場，沈當時意識清楚，但右手骨折，所幸送醫後，無生命危險，警方事後對沈、許2人依規定實施酒測，呼氣後，均無酒精反應，詳細車禍肇責待警方進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言