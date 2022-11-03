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高雄站前路新開路況不熟 女騎士擦撞賓士噴飛手骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄火車站旁站東路上個月29日通車，今晨沈姓女機車騎士因路況不熟，沿外側車道行駛，當場遭第2車道的賓士車撞及，連人帶車噴飛在地，右手骨折，送醫幸無生命危險；警方事後對許姓駕駛和沈女酒測，雙方均無酒駕，詳細車禍肇責待鑑定。

警方指出，57歲沈姓女子今天凌晨1時28分許，騎機車沿上個月29日才開通的站東路行駛，當時行經中山一路外側車道由南向北方向，至建國路前，駕駛賓士車的52歲許姓男子，正沿著中山一路第2車道由南向北行駛，當場撞及沈女的機車，沈當場連人帶車摔倒在地。

車禍發生後，沈女倒地不起，警消獲報到場，沈當時意識清楚，但右手骨折，所幸送醫後，無生命危險，警方事後對沈、許2人依規定實施酒測，呼氣後，均無酒精反應，詳細車禍肇責待警方進一步釐清。

高雄火車站旁站東路上個月29日通車，今晨沈姓女機車騎士因路況不熟，沿外側車道行駛，當場遭第2車道的賓士車撞及，連人帶車噴飛在地，右手骨折。記者石秀華／翻攝
高雄火車站旁站東路上個月29日通車，今晨沈姓女機車騎士因路況不熟，沿外側車道行駛，當場遭第2車道的賓士車撞及，連人帶車噴飛在地，右手骨折。記者石秀華／翻攝
高雄火車站旁站東路上個月29日通車，今晨沈姓女機車騎士因路況不熟，沿外側車道行駛，當場遭第2車道的賓士車撞及，連人帶車噴飛在地，右手骨折。記者石秀華／翻攝
高雄火車站旁站東路上個月29日通車，今晨沈姓女機車騎士因路況不熟，沿外側車道行駛，當場遭第2車道的賓士車撞及，連人帶車噴飛在地，右手骨折。記者石秀華／翻攝
高雄火車站旁站東路上個月29日通車，今晨沈姓女機車騎士因路況不熟，和賓士車擦撞，人倒地不起，送醫後右手骨折。記者石秀華／翻攝
高雄火車站旁站東路上個月29日通車，今晨沈姓女機車騎士因路況不熟，和賓士車擦撞，人倒地不起，送醫後右手骨折。記者石秀華／翻攝

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