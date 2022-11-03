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新北母女2人一氧化碳中毒 消防到場看傻：熱水器型式裝錯
新北市新店區中央五街一處民宅6樓，昨天晚上11點多傳出一氧化碳中毒案件，媽媽跟女兒相繼洗完澡，感覺身體不適，起初不以為意，不料頭越來越暈，四肢開始無力，立刻打119求助。警、消獲報入屋救援，將母女2人送醫，事後觀察，他們竟把「屋外型熱水器裝到室內」，一氧化碳因此累積，致中毒釀禍。
警、消昨天晚上11點16分獲報，黃姓女子（55歲）報案稱「洗完澡後跟女兒頭好暈，需要送醫」，消防人員詳細詢問，判斷2人一氧化碳中毒，緊急派員趕抵。屋內母女2人雖明顯頭暈、手腳無力，但均意識清楚，給予高濃度氧氣後，送醫治療。
消防員在屋內確實測到一氧化碳氣體累積，查看浴室與熱水器狀況，赫然發現熱水器有嚴重疏失，黃女竟然把屋外型熱水器裝到屋內，初步判斷因此導致一氧化碳累積、中毒。
黃女事後表示，當時洗完澡，發現家中愛貓「上吐下瀉」，認為不對勁，有聯絡老公先回家，但是要他「帶貓咪去看動物醫院」，過了不久，自己跟女兒才感覺越來越不舒服。針對熱水器安裝錯誤，黃女說「熱水器的地方有開窗通風，之前都沒發生過一氧化碳中毒」。
消防員聽聞大吃一驚，因為除了「屋外型熱水器裝到室內」的嚴重錯誤之外，黃女所稱的「開窗通風」，其實只是一個氣窗小窗戶，根本無法排出累積的一氧化碳，驚訝表示「他們之前這麼平安，真的很幸運」。
新北消防局指出，熱水器安裝位置及安裝型式不當，會導致燃燒產生的廢氣無法順利排出，又空氣不流通，就容易造成一氧化碳中毒，因此民眾使用熱水器時，除了要留意熱水器型式，還要確保空氣流通無虞；若不幸遇上一氧化碳中毒，請立即停止盥洗，將窗戶打開通風後，打119電話求助。
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