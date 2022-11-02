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警察頭痛！醉男闖警分局大聲咆哮 遭上銬還破壞拘留所監視器
新北市58歲林姓男子家住永和警分局附近，昨天凌晨1點多因喝醉酒，走路回家，沒想到行經警分局時卻突然走進去大聲咆哮，警備隊值班員警見狀上前制止，林男不理睬，甚至出言連續辱罵三字經；員警見他情緒激動又違法，當場依現行犯上銬逮捕。
誇張的是，林男不僅沒因此消去氣焰，反而大動肝火，數度大聲叫罵，明顯酒醉失態，員警考量他酒測值每公升達1毫克，無法製作筆錄，將他留置拘留所；然而，林男竟轉而破壞拘留所內的保護墊和監視器。
待天亮林男酒醒，他供稱「完全不知道發生什麼事」，員警將錄影畫面給他看，他這才百口莫辯，被依妨害公務、公然侮辱、毀損罪移送法辦。林男當下的酒醉影片檔也曝光，只見他遭上銬後，獨自一人大呼小叫，更大力敲打冰箱，警方直言，當下相當頭疼。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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