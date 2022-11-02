上次偷女用內衣褲 他這次偷攤販絲襪被逮

台北市一名陳姓男子，今天下午在萬華區，偷竊攤販販售的絲襪；警方獲報循線找尋陳男，不到10分鐘，就在距離攤販不到30公尺遠的公車站逮到陳男，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，這名43歲的陳男，過去犯下3起竊案，其中包括偷竊女用內衣褲。今天下午4點多時，陳男到萬華區西園路上的攤販，直接將桌上的絲襪拿走，隨後就離開現場，往捷運龍山寺站方向逃跑。

店家王姓女子（69歲）見到驚呼有小偷立即報警，這時萬華分局康定路派出所、大理派出所巡邏警網，立即趕赴現場，在10分鐘內就依據王女描述，在捷運站附近找到陳男。