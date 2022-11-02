上次偷女用內衣褲 他這次偷攤販絲襪被逮
台北市一名陳姓男子，今天下午在萬華區，偷竊攤販販售的絲襪；警方獲報循線找尋陳男，不到10分鐘，就在距離攤販不到30公尺遠的公車站逮到陳男，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，這名43歲的陳男，過去犯下3起竊案，其中包括偷竊女用內衣褲。今天下午4點多時，陳男到萬華區西園路上的攤販，直接將桌上的絲襪拿走，隨後就離開現場，往捷運龍山寺站方向逃跑。
店家王姓女子（69歲）見到驚呼有小偷立即報警，這時萬華分局康定路派出所、大理派出所巡邏警網，立即趕赴現場，在10分鐘內就依據王女描述，在捷運站附近找到陳男。
經過陳男同意搜索後，確認隨身的包包內的確有遭竊的絲襪，雖然王女不願提出告訴，但警詢後仍依竊盜罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言