無業男釣具店偷高檔竿想換手氣 店外撞見失主人贓俱獲

高雄無業蔡姓男子前天跑到西子灣垂釣，手氣不好用完釣餌後還是沒有開胡，他到附近釣具店補貨時，看到一把高檔釣竿，趁別人不注意順走，想要換換手氣，沒料走出店門，就被釣竿主人攔下，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

鼓山警分局調查，65歲的蔡男家住鳳山，喜愛釣魚，有空就跑到高雄港附近垂釣，上月31日下午2時許，蔡男從鳳山跑到西子灣垂釣，半途釣餌用完，跑到附近釣具店補貨，發現櫃檯旁有一把高檔釣竿，於是趁店員不注意時，先將釣竿放到不起眼位置。

等店員結完釣餌費用後，蔡男私下將藏好的釣竿拿出店外，想要拿這把高檔竿換換手氣，沒想到才剛走出大門，釣竿的郭姓主任正好在騎樓和好友聊天，郭的友人看到蔡男手中釣竿覺得好奇，詢問郭男「那支不是你的嗎？」