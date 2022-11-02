7旬翁以為臨老入花叢 匯9萬元見女網友被阻
台北市一名陳姓男子，在網路上認識一名暱稱「郭小蕓」的網友，兩人互動多時，陳男身陷情網，對方自稱要見面時需要他匯款9萬元；陳信以為真到銀行匯款，被行員通知警方成功攔阻詐騙。
警方表示，75歲的陳男日前在網路上，被一名顏值清秀、身材火辣，暱稱為「郭小蕓」的網友加為好友，2人多日相談下甚歡，陳男誤入詐騙集團設置的情網中。
詐團眼見時機成熟，誆騙陳男如要見面，就要到銀行匯款9萬元，陳信以為真下，上月26日下午2點，跑到北市中正區的兆豐銀行衡陽分行匯款，只是當行員詢問匯款事由時，陳回答不清，行員認為有異，通知警方到場。
中正一分局博愛路派出所警員黃振傑獲報到場，一邊對陳男解釋這是詐團詐騙手法，經過一番苦口婆心勸說，陳才驚覺受騙，打消原本要匯款的念頭，成功攔阻詐騙。
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