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新北公寓昨火警母子送醫無礙 今火調重回勘查疑有縱火

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天（1日）凌晨，新北市新莊區自立街一棟舊公寓2樓傳出火警，消防隊趕抵布水線灌救，同步疏散7人，一對母子受傷送醫，另2住戶則預防性送醫無礙。本以為是電器起火，今天火調人員重回現場勘查，發現疑似起火點有堆燒焦衣物，不排除有縱火可能。警將依火災調查鑑定報告，認定與否再做偵辦。

據悉，新北市新莊區自立街起火戶，同住73歲陳姓老婦、3名陳婦子女（45歲黃女、41歲黃女、37歲黃男）及2名孫子（12歲廖童、14歲王童）。日前41歲黃姓女兒疑對陳婦施暴，家人向轄區警方申請家暴令，於前天（10月31日）獲准。孰料，昨天（1日）凌晨就發生火災。

據調查，昨天（1日）凌晨3時50分左右，陳婦等6人在住處休息，不料，41歲黃姓女兒及其子廖童，所睡的臥房突冒出大量濃煙，陳婦大女兒45歲黃女發現趕緊叫醒大家，致電新北市消防局求救，隨後陳婦、大女兒45歲黃女、小兒子37歲黃男及14歲王童，先行逃出屋外。

警消獲報派員趕抵，協助疏散其他樓層住戶，同時布水線上樓，進入起火戶尋著燃點，消防員循著濃煙臥房走去，發現房門緊鎖，旋即破門進入。赫見41歲黃女與其子廖童在內，趕緊協助母子下樓，經檢視41歲黃女意識一度模糊、四肢有1度8%與2度6.5%燒燙傷、口鼻有碳；12歲廖童鼻孔有碳、意識清醒，另有兩名住戶預防性送醫，目前皆無生命危險。

事後，消防員殘火處理，發現起火處臥房牆角，有一堆疊燒毀衣物，向上沿著牆壁及冷氣機則有悶燒、煙燻狀況。今天火調人員重回現場勘查，初步研判起火點是臥房堆疊衣物，懷疑有縱火可能。至於確切起火原因，仍待火災調查鑑定報告出爐才能釐清。後續若確定為縱火，警方將依法究辦。

新北市新莊區自立街火警，一對母子預防性送醫後無礙。圖／聯合報資料庫
新北市新莊區自立街火警，一對母子預防性送醫後無礙。圖／聯合報資料庫
新莊區自立街公寓今天凌晨傳出火警，消防隊和警方迅速疏散住戶並滅火。圖／聯合報資料庫
新莊區自立街公寓今天凌晨傳出火警，消防隊和警方迅速疏散住戶並滅火。圖／聯合報資料庫
新莊區自立街公寓今天凌晨傳出火警，消防隊和警方迅速疏散住戶並滅火。圖／聯合報資料庫
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