高雄市議員候選人車內現金遭竊萬元 竊嫌今下午落網

時代力量高雄市議員候選人鄭侑青，上月19日傳出放在車上1萬8600元不翼而飛，報警後警方根據監視器畫面，發現是一名慣竊動手行竊，整個作案過程不到3分鐘，因竊嫌居無定所，三民二分局警方調閱百支監視器，今掌握行竊的林姓男子行蹤，下午4點將他逮捕歸案，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

鄭侑青為時力提名左營、楠梓市議員候選人，她在臉書貼文，指上月19日，她將1萬7000元代收款項即錢包放在藍色轎車，因忘記鎖車門，結果放在車內的代收款及錢包內的1600元，合計1萬8600元不翼而飛。

隔天鄭侑青出門時，發現車內現金遭竊，隨即跑到鄰近的三民二分局報案，觀看監視器畫面後，果然發現一名阿伯打開車門，將車內存放的現金取走，警方事後也採集車輛周邊指紋，掌握涉案的林姓慣竊身分。

不過，林男因居無定所，不定時出沒在高雄市各地，不僅三民二分局積極查辦，其他分局也有接獲竊盜通報，警方動員人力調閱百支監視器畫面，今下午順利鎖定林男行蹤，在楠梓區加昌路上查緝林男到案。