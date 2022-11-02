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遺骨少了一處又歷二次覆土 學校工地挖出白骨仍有疑點

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣田尾國中動工興建風雨球場，昨天包商挖到人骨，驚嚇到緊急停工並報警，今天檢方進行相驗後，因骨頭並不完整，且有風化情形，仍有疑點，還需再覆驗進一步確認，檢方不排除任何可能性。

田尾國中昨天挖出的人骨讓大家很驚嚇，原本傳出骨骸僅10多年，泥土也是新的，讓大家覺得可能不單純，不過根據資料顯示，田尾國中設校前該處是第二公墓，由公所禁葬和清葬後作為校地，1964年成立田尾初中，當初開挖建造校舍時並沒聽說挖到過人骨。

但學校曾在1996年鋪水泥蓋籃球場，初步研判昨天挖出的骨頭應至少是27年前的遺骨，但檢方相驗結果發現，現場挖出包含大小腿骨、下顎、牙齒，骨頭已變褐色且有風化情形，但有下顎卻沒有頭蓋骨，也無骨灰罈或棺木及衣服等殘骸等，仍有疑點。

由於骨頭覆土顯示是二次不同的覆土，到底是先人遺骨沒撿骨清乾淨，或是新骨骸？ 檢方不敢掉以輕心，將把骨骸再送法醫研究所覆驗鑑定，釐清疑點。

田尾國中動工興建風雨球場，昨天包商挖到人骨，驚嚇到緊急停工並報警，今天檢方進行相驗後，因骨頭並不完整，仍有疑點，還需再覆驗進一步確認，檢方不排除任何可能性。圖／民眾提供
田尾國中動工興建風雨球場，昨天包商挖到人骨，驚嚇到緊急停工並報警，今天檢方進行相驗後，因骨頭並不完整，仍有疑點，還需再覆驗進一步確認，檢方不排除任何可能性。圖／民眾提供
田尾國中動工興建風雨球場，昨天包商挖到人骨，驚嚇到緊急停工並報警，今天檢方進行相驗後，因骨頭並不完整，仍有疑點，還需再覆驗進一步確認，檢方不排除任何可能性。圖／民眾提供
田尾國中動工興建風雨球場，昨天包商挖到人骨，驚嚇到緊急停工並報警，今天檢方進行相驗後，因骨頭並不完整，仍有疑點，還需再覆驗進一步確認，檢方不排除任何可能性。圖／民眾提供

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