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驚險瞬間！貨車頭突冒大量濃煙 加油站超緊張急救援

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

54歲李姓貨車司機，今天上午，駕車行經新北市新莊區思源路一家加油站旁，突然車頭冒出濃煙，他趕緊臨停下來察看，一旁加油站工作人員驚見，拿起滅火器衝前協助滅火，所幸火勢沒有波及其他人車，駕駛沒有受傷，確切起火原因，有待調查後釐清。

經了解，李姓小貨車司機（54歲）今天上午11時22分左右，駕駛一輛小貨車送貨。途中行經新北市新莊區思源路56號一家加油站旁，小貨車車頭突冒出大量濃煙，嚇的李男趕緊將車臨停路邊下車察看。

一旁加油站見狀，也拿起滅火器衝到車頭前協助滅火，並同步通知消防隊趕抵，但火勢已經撲滅，經殘火處理，初步研判是引擎過熱導致，現場未波及加油站及其他路過人車，駕駛沒有受傷、酒駕，確切起火原因，有待火調人員調查後釐清。

今天一輛小貨車，行經新北市新莊區思源路56號一家加油站旁，車頭突冒出大量濃煙，一旁加油站員工看見，趕緊拿滅火器協助撲滅火勢，所幸現場沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天一輛小貨車，行經新北市新莊區思源路56號一家加油站旁，車頭突冒出大量濃煙，一旁加油站員工看見，趕緊拿滅火器協助撲滅火勢，所幸現場沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天一輛小貨車，行經新北市新莊區思源路56號一家加油站旁，車頭突冒出大量濃煙，一旁加油站員工看見，趕緊拿滅火器協助撲滅火勢，所幸現場沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天一輛小貨車，行經新北市新莊區思源路56號一家加油站旁，車頭突冒出大量濃煙，一旁加油站員工看見，趕緊拿滅火器協助撲滅火勢，所幸現場沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝

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