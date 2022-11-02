驚險瞬間！貨車頭突冒大量濃煙 加油站超緊張急救援

54歲李姓貨車司機，今天上午，駕車行經新北市新莊區思源路一家加油站旁，突然車頭冒出濃煙，他趕緊臨停下來察看，一旁加油站工作人員驚見，拿起滅火器衝前協助滅火，所幸火勢沒有波及其他人車，駕駛沒有受傷，確切起火原因，有待調查後釐清。

經了解，李姓小貨車司機（54歲）今天上午11時22分左右，駕駛一輛小貨車送貨。途中行經新北市新莊區思源路56號一家加油站旁，小貨車車頭突冒出大量濃煙，嚇的李男趕緊將車臨停路邊下車察看。