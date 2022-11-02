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影／路口碰撞騎車外送員…人彈飛骨折 救護車改先載他送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛醫院救護車今天要載送病患途經台中市梧棲區路口，和騎機車外送員在路口碰撞，騎士彈飛，機車撞毀，還彈到一旁消防局的救護車致受損，傷者被這輛醫院救護車載到醫院急救，無生命危險，肇事原因由警方調查中。

警方調查，今天上午11點38分，54歲陳姓男子開救護車，經梧棲區中華路一段與中華路一段979巷口，要執行救護勤務途中，沿中華路一段由北往南行駛快車內車道直行，在路口闖紅燈，與44歲外送員賴姓男子騎機車送餐途中，沿中華路一段979巷由西往東直行，二車在路口碰撞。

機車被撞飛後，再失控撞上停在路旁的二輛轎車，包括一輛消防局救護車，救護車駕駛座旁車門凹陷，三輛轎車駕駛都未受傷，外送員受傷，被這輛醫院救護車送到醫院，緊急處置開刀，身體骨折，目前在普通病房治療。

警方對3名駕駛和一名騎士酒測，酒測值都是0，醫院表示，當時救護車要送病患，還沒載到，先載傷者到醫院，當時救護車開到路口前都有鳴笛閃燈。

台中市梧棲區今天發生醫院救護車和機車碰撞車禍。圖／取自記者爆料網
台中市梧棲區今天發生醫院救護車和機車碰撞車禍。圖／取自記者爆料網

救護車 外送員 梧棲

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