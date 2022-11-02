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新店98歲老婦住宅墜樓亡 鄰居：一路好走
新北市新店區98歲潘姓婦人，今天下午1點多，從住家公寓樓梯間窗戶墜下，撞擊聲響大，鄰居紛紛探頭查看，驚見潘婦墜落在地，沒了呼吸心跳，嚇得報警。警、消趕抵，發現她四肢嚴重變形，緊急送醫急救，不幸仍不治，調查後排除外力因素，確認是一場悲劇，鄰居大嘆「她都9旬高齡了，願一路好走」。
警方今天下午1點52分獲報，五峰路有墜樓案趕抵，發現潘婦沒了生命跡象，緊急送醫，孰料到院後不久便宣告不治。警方在現場拉起封鎖線採證，調查確認無外力介入，潘婦住在公寓3樓，自己跑去5樓至6樓的樓梯間窗戶跳下。
據了解，潘婦的老伴已過世，跟女兒、女婿一家人住一塊，近年受情緒問題影響，悶悶不樂，雖然年逾9旬、近百歲，但身體狀況仍不錯，有行動能力，只是反應遲緩、力氣小；發生憾事時，家裡只有潘婦一人，家屬獲悉亡訊難過不敢置信，對死因無意見。
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