選舉黑函塞信箱 板橋里長候選人告對手前里長陣營

新北市板橋區林姓現任里長竸選連任，遭對手沈姓前里長之子偕同友人趙姓男子，涉嫌製作不實選舉文宣塞在里民信箱，四處散發不實文宣詆毀名譽，報警提告。因沈姓前里長之子屢傳不到，板橋警方今天持拘票拘提到案說明，警詢後依違反選罷法移送新北地檢署偵辦。

選情激烈，新北市第四屆里長選舉傳出選舉黑函攻擊事件，板橋區一名林姓現任里長指控競選對手沈姓前里長之子陳男，涉嫌與友人趙姓男子四處塞信箱，以不實選舉文宣攻擊，散布假訊息，惡意詆毀個人名譽，企圖影響選舉公平性，報警提告。