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影／彰化婦衝台中購物節首日血拚 買完丟了車警電眼助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中購物節在上月26日起跑，彰化縣邱姓婦人為了活動，首日就開車前往台中購物，但買完大包小包後，發現忘記轎車停放位置，因邱婦手上購物袋多，不方便找車，索性先搭車返回彰化，隔天再搭車到台中找，但仍一無所獲，只好報警，警方利用監視器，10分鐘就幫邱婦找到車，解決問題。

彰化縣邱姓婦人（54歲）在上月26日，趁台中購物節起跑首日，開車前往台中市南屯區購物，但買完商品後，卻發現忘記自己愛車的停放位置，因邱婦不熟悉該處地理環境，發現找不到車，而且時間已晚，索性先搭車返回彰化，邱婦隔天又跟母親搭車重回台中南屯要找車，但仍一無所獲，只好向第四警分局大墩所求助。

大墩所巡佐張介彥、警員鄒政育聽完邱婦的描述後，透過路口監視器的行車軌跡調查，發現車輛是在大墩十七街與大容東街附近，順利在短短10分鐘內，順利找到邱婦的愛車，邱婦也感謝警方的高效率，直說「一開始就應該要報警求援」。

大墩所長曾一峯說，民眾欲停車時，建議可以在停車後拍照做紀錄，或是車輛停放在電梯口或明顯標示處，便於取車時可迅速查找；此外，亦可利用大型商場裡的智能尋車系統，透過車主輸入自己的車牌號碼後，屏幕上會顯示車主該車停放位置，引導車主快速取車。

彰化縣邱姓婦人在上月底因台中購物節，開車到南屯消費，但卻忘記停車位置，警方利用監視器，順利找到車。圖／第四警分局
彰化縣邱姓婦人在上月底因台中購物節，開車到南屯消費，但卻忘記停車位置，警方利用監視器，順利找到車。圖／第四警分局
彰化縣邱姓婦人在上月底因台中購物節，開車到南屯消費，但卻忘記停車位置，警方利用監視器，順利找到車。圖／第四警分局
彰化縣邱姓婦人在上月底因台中購物節，開車到南屯消費，但卻忘記停車位置，警方利用監視器，順利找到車。圖／第四警分局

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