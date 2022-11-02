影／彰化婦衝台中購物節首日血拚 買完丟了車警電眼助

台中購物節在上月26日起跑，彰化縣邱姓婦人為了活動，首日就開車前往台中購物，但買完大包小包後，發現忘記轎車停放位置，因邱婦手上購物袋多，不方便找車，索性先搭車返回彰化，隔天再搭車到台中找，但仍一無所獲，只好報警，警方利用監視器，10分鐘就幫邱婦找到車，解決問題。

彰化縣邱姓婦人（54歲）在上月26日，趁台中購物節起跑首日，開車前往台中市南屯區購物，但買完商品後，卻發現忘記自己愛車的停放位置，因邱婦不熟悉該處地理環境，發現找不到車，而且時間已晚，索性先搭車返回彰化，邱婦隔天又跟母親搭車重回台中南屯要找車，但仍一無所獲，只好向第四警分局大墩所求助。

大墩所巡佐張介彥、警員鄒政育聽完邱婦的描述後，透過路口監視器的行車軌跡調查，發現車輛是在大墩十七街與大容東街附近，順利在短短10分鐘內，順利找到邱婦的愛車，邱婦也感謝警方的高效率，直說「一開始就應該要報警求援」。