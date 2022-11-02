8旬老翁深夜跌落水溝顫抖 警聞微弱求救聲脫困

台南市白河區85歲李姓老翁，昨晚在住處散步時，不慎跌落一處柳丁園旁大水溝，警方獲報趕至，聽到老翁微弱求救聲，摸黑將全身顫抖的老翁救出，飽受驚嚇的老翁幸無大礙，眾人鬆了一口氣。

白河警分局勤務指揮中心昨晚7點接獲110報案，稱白河區崎內里一處柳丁園內聽到有人呼喊救命，白河派出所警員吳仲傑、黃昆智趕至，摸黑聽到微弱「救命！」聲音，趨近在柳丁園旁約2公尺深水溝內發現老翁全身濕透，身體顫抖虛弱，無力自行爬上地面，吳、黃邊安撫老翁情緒，並協助將其拉上岸邊，通知消防救護人員到場協助送醫，幸無大礙。