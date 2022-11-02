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8旬老翁深夜跌落水溝顫抖 警聞微弱求救聲脫困

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南白河區85歲李姓老翁，昨晚在住處散步時，不慎跌落一處柳丁園旁大水溝，警方獲報趕至，聽到老翁微弱求救聲，摸黑將全身顫抖的老翁救出，飽受驚嚇的老翁幸無大礙，眾人鬆了一口氣。

白河警分局勤務指揮中心昨晚7點接獲110報案，稱白河區崎內里一處柳丁園內聽到有人呼喊救命，白河派出所警員吳仲傑、黃昆智趕至，摸黑聽到微弱「救命！」聲音，趨近在柳丁園旁約2公尺深水溝內發現老翁全身濕透，身體顫抖虛弱，無力自行爬上地面，吳、黃邊安撫老翁情緒，並協助將其拉上岸邊，通知消防救護人員到場協助送醫，幸無大礙。

白河警分局長劉其賢提醒，家中如有年長或失智者家屬，要時時注意老人動態，以免發生危險。平時應不定時拍下長者常穿的衣著及特徵，對於常活動的範圍也應多加留意，並協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機。此外，也可向各區公所申請「預防走失愛心手鍊」或至分局偵查隊申請建立指紋檔，確保長者外出安全。

台南白河85歲老翁跌落水溝，身體不停顫抖， 警趕至協助脫困。圖 ／讀者提供
台南白河85歲老翁跌落水溝，身體不停顫抖， 警趕至協助脫困。圖 ／讀者提供
白河警消將老翁救出送醫幸無大礙。圖 ／讀者提供
白河警消將老翁救出送醫幸無大礙。圖 ／讀者提供

白河 台南

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