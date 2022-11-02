單攻雪主離隊上廁所卻迷途 男子雪山驚魂十餘小時

桃園市34歲張姓山友日前與友人相約單攻雪山主峰，但攻頂途中他獨自離隊上廁所，回程時卻迷路，當天山上氣溫低至攝氏5度，他以手機撥打緊急電話求救，救援人員在10多個小時後終於發現張姓山友，協助他安全下山。

保七總隊第五大隊指出，張姓登山客與友人一行8人，10月30日相約單攻雪山主峰，張男離隊上廁所，獨自登頂，不料回程途中迷路，當天因受到輕度颱風「奈格」外圍環流與東北季風共伴效應影響，雪山主峰天氣寒冷飄雨，氣溫只剩下5度。

台中市消防局30日下午1點接獲通報，由該局第二救災救護大隊梨山分隊，協同保七總隊第五大隊雪霸分隊武陵小隊、雪霸國家公園管理處等單位成立搜救隊，共同派員上山救援，經定位張姓山友位置在雪山南壁碎石坡，稍有不慎可能跌落山谷，因此要求對方在現場不要移動。

從雪山登山口走到定位點至少要10小時，搜救人員在第二天凌晨2點找到張姓山友時，他已兩眼無神、全身發抖，明顯呈現失溫狀況，員警及搜救人員立即提供熱水讓他補充體力，安撫並協助下山，搜救隊下撤到三六九山莊休息時已是清晨6點，傍晚5點終於返回登山口。