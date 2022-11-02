被酸窮人…男闖車行怒砍朋友7刀 依殺人未遂判刑

李姓男子不滿朋友黃男在聚餐時酸他「窮人」今年4月間買開山刀、汽油衝進黃男車行，朝黃男連砍7刀，幸好黃男跳沙發躲避、逃到商旅求救，送醫急救保住性命。士林地方法院依殺人未遂罪、恐嚇罪嫌，判處李男應執行3年4月徒刑。

判決指出，李男、黃男原本是朋友，李男不滿被酸「窮人」今年4月6日晚上5時許，先到刀具行買開山刀，又到加油站買汽油，騎機車到黃男經營的車行，辱罵髒話、罵呼你死，拿刀砍黃男7次，幸好黃男見狀跳上沙發躲刀，又逃到商旅求救，全身手腳多處刀傷；李男見狀轉而到後港派出所自首。4月23日李男又打line電話給黃男，「我要去死，邀你一起走」令黃男心生畏懼。

李男供稱，當天只想嚇嚇他，沒有要殺人；愚人節4月1日和黃男一起喝酒時，不滿被酸「窮人」當下聽了很不舒服，後來在場小姐離開後致電給小姐，黃男搶電話講了更難聽的話，他越想越不服氣，氣到當天買刀、買汽油，預計砍黃後，自我了結。

黃男稱，當日李男跑進來用台語罵髒話說「呼你死」朝我，肩膀、頭部攻擊，一直砍我，我拿東西抵擋、跳到沙發，用腳踢茶几，長達約1分鐘，逃脫後李男還騎機車追逐，他跑到商旅請櫃檯人員報警叫救護車。

監視器畫面顯示，李男進車行後，對其他人說「沒你的事、閃旁邊、關鐵門」一邊罵髒話，一邊拿刀砍殺，持刀攻擊次數高達7次朝黃男上半身砍7刀。合議庭認為，李男主觀上對致黃男於人目標明確，並非「僅是想教訓、嚇嚇人」

合議庭審酌，李男無法紓解情緒，用凶纏手段利刃相向，行凶不久後再次恐嚇，對社會治安具莫大危險性，雖李男行凶後自首，但否認殺人未遂、態度避重就輕、未賠償損失，考量患有憂鬱症但無刑法19條適用；全案依殺人未遂罪判處3年徒刑，恐嚇危害安全罪判7月徒刑，應執行3年4月。開山刀沒收。可上訴。