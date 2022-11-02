聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園女轎車拋錨卡下班車流 女警官帶菜鳥冒雨推車解危
桃園市龜山區長壽路昨晚下班時間有一輛轎車拋錨，阻礙尖峰車流，一旁女駕駛束手無策，正好後方龜山分局員警帶新進同事實習路過，兩人便下車協助，由女警官、新進的男警官指揮交通，順利恢復交通順暢，也讓才剛報到的男警上了一課。
龜山警分局人事室助理員康家瑜、巡官林健一昨天晚上擔服督勤勤務，7時許行經龜山區長壽路時，見前方有車輛拋錨並占用道路，影響尖峰車流交通，而女駕駛在一旁神色慌張，無法自行排除。
員警見狀立即下車協助，見當時下班尖峰時段，且大雨滂沱、視線很差，車輛若停路中央恐引發危險，康便請駕駛操控車輛、由實習中的林員指揮交通，自己則以蠻荒之力推車慢慢移至路邊。
康員過程中不斷安撫駕駛，事後也提醒她平時應注意車輛保養，如故障或拋錨，應在車後適當位置擺放故障三角警示牌、儘速排除。
康家瑜從警3年，昨晚帶上月剛報到的巡官林健一實習，她表示很高興能即時協助民眾並避免交通堵塞，也同時讓新進同事學習處理突發狀況。
林員10月21日分發龜山分局實務訓練，他表示，事後雖然全身濕透，但看見民眾脫困，心裡無比暖和，「民眾需要協助，警察責無旁貸」，期許這股使命感在未來的警職生涯繼續萌芽茁壯，這也是自己從警初衷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言