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台中大貨車吊桿沒收好 勾到上方電線2電桿「彎腰」
台中市22歲巫姓大貨車司機，今中午行駛東勢區泰昌街與東坑路口，因上方吊桿未收妥，不慎勾到電線，導致2根電桿「彎腰」折斷。警方調查，巫男無酒駕，這起意外所幸未造成住戶停電與人員受傷，目前通報台電搶修中。
今天中午11時18分，東勢警分局接獲報案，22歲巫男駕駛大貨車行經東勢區泰昌街與東坑路口，因上方吊桿不慎勾到電線，導致2根電桿折斷，所幸未造成人車傷亡，巫男經檢測沒有酒駕。
據了解，這起事故未造成住戶停電，為避免造成二次交通事故，員警在場協助交通疏導，並通知台電人員到場處理。
東勢警分局呼籲，大貨車駕駛人上路前，應檢查車輛狀況及車上吊臂是否有確實收起，避免上路後不慎勾到電線，造成其他用路人危險。
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