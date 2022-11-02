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貨輪沉沒12名船員下落不明 5名獲救船員抵台中港協助查
巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，10月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員有5人獲救，海空持續搜救12名船員中，獲救的5名船員今天已抵達台中港，將協助追查船難原因和提供搜救另12名船員線索。
航港局中部航務中心今天表示，國搜中心預計今天由空勤總隊及國防部搜救機計6架次接續起飛前往搜救，海巡署今天搜救任務仍維持3艘船艦進行海上搜索，至目前為止，除經鄰近該船之長源輪救起5名船員外，其餘12名船員仍失蹤待救。
巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，10月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員搭救生艇逃生，5人被長榮海運貨櫃輪救起，另外12人下落不明，海巡署派大型艦和空勤總隊派直升機連日搜尋未發現，海巡署今天再增派一艘大型艦加入搜救行列，研判12人應往西南方向海域漂流。
空勤總隊昨天出動6架次直升機，海巡出動4艘巡防艦持續搜尋，在海上發現二艘救生艇，救生艇內沒人，新竹艦昨天凌晨曾發現二名疑似落水人員，但因船舷過高救援困難，通報台北艦前往搜尋已失去蹤影。
航港局中航中心表示，長源輪今天早上抵達台中港恢復船舶進港作業後，已安排優先進港，現靠泊於第32號碼頭，船上搭載之鑫順1號5名獲救船員，將由船代協助辦理入境及檢疫程序，後續將安置於梧棲旅館，中部航務中心將儘速安排詢問船員，做後續行政調查。
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