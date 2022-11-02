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高雄女里長候選人拜票遭衝撞 機車騎士還是現任里長老公
高雄市三民區千北里長候選人葉家蓁，上月26日晚間8時許拜票時，遭人騎機車尾隨企圖衝撞，所幸葉女閃得快，沒有受傷，她事後到派出所報案，警方循線找到77歲黃姓騎士，黃男為現任里長老公，但對於衝撞僅稱不小心，全案依妨害自由及選罷法相關罪嫌報請偵辦。
葉家蓁當時在三民區市中一路附近拜票，當晚8時許，黃男騎機車尾隨在她後方，趁葉不注意時加緊衝撞，當時葉女大聲喝斥機車騎士，對方卻沒停下來查看，隨即加緊油門走人。
事後葉女腳踝受傷，擔心選舉與人結怨，嚇得跑到派出所報案，警方根據葉女說法，調閱周邊監視器畫面，循線掌握黃男身分，通知他到案說明，但黃僅稱不小心，不是故意衝撞，對於意圖未多作說明。
據了解，黃男為現任里長丈夫，是否因選舉雙方發生糾紛，警方請示高雄地檢署後，依妨害自由及選罷法相關罪嫌報請檢察官偵辦。警方強調，選舉暴力零容忍，不容許任何幫派分子、境外勢力，以任何暴力方式，破壞社會治安，會嚴正執法讓選舉順利完成。
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