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影／求職遭詐騙集團囚禁凌虐 淡水警攻堅救出26人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水警分局昨天接獲報案，1名男子聲稱兒子北上應徵工作，遭詐騙集團凌虐、囚禁在淡海新市鎮某社區，警方蒐證之後前往攻堅，逮捕8名嫌犯，共救出26名被害人，其中年紀最大58歲，最小23歲，屋內且查扣到手銬、腳鐐、電擊棒、球棒等物。

初步調查，嫌犯先在臉書等社群網站發送簡訊徵才，謊稱有5至20萬元高薪職缺吸引民眾應徵，當被害人面試交出存摺及證件時立即被沒收，直接遭囚禁在淡水新市鎮某社區大樓，犯嫌會要求被害人臨櫃申請網路銀行做為詐騙人頭帳戶，並將詐騙所得匯入網銀帳戶再提取。

警方昨晚荷槍實彈前往攻堅，逮捕19歲鄭姓主嫌、以及20歲林姓、34歲呂姓、22歲李姓、19歲劉姓、18歲邱姓、21歲鄧姓及黃姓少年共8人，更發現26名被害人全被集中囚禁在只有5坪大的房間。

幾乎每個被害人手腳都有被手銬、腳鐐弄傷的痕跡，且整個房間都是辣椒水氣味令人呼吸困難，每天僅提供1餐，假如稍有反抗或不聽從指示，就會遭到電擊棒或球棒毆打、菸頭燙身體等方式凌虐。警方將人救出之後，幾名傷勢較重的人立即送醫救護。

現場共查扣到安非他命、FM2、球棒、手銬、腳鐐、帳簿4本、銀行存摺12本及提款卡44張等贓證物，將依妨害自由、詐欺、洗錢防制法、毒品、傷害、使人為奴隸等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方攻堅逮捕8名詐騙集團分工專門收集金融帳戶的成員，救出26名被害人。記者林昭彰／翻攝
警方攻堅逮捕8名詐騙集團分工專門收集金融帳戶的成員，救出26名被害人。記者林昭彰／翻攝
警方攻堅逮捕8名詐騙集團分工專門收集金融帳戶的成員，救出26名被害人。記者林昭彰／翻攝
警方攻堅逮捕8名詐騙集團分工專門收集金融帳戶的成員，救出26名被害人。記者林昭彰／翻攝
警方在屋內搜出大批手銬、腳鐐、電擊棒等凌虐凶器，以及帳簿、銀行存摺、提款卡等證物。記者林昭彰／翻攝
警方在屋內搜出大批手銬、腳鐐、電擊棒等凌虐凶器，以及帳簿、銀行存摺、提款卡等證物。記者林昭彰／翻攝
遭囚禁的被害人，幾乎每個人身上都有遭凌虐傷痕。記者林昭彰／翻攝
遭囚禁的被害人，幾乎每個人身上都有遭凌虐傷痕。記者林昭彰／翻攝
遭囚禁的被害人，幾乎每個人身上都有遭凌虐傷痕。記者林昭彰／翻攝
遭囚禁的被害人，幾乎每個人身上都有遭凌虐傷痕。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 詐欺 高薪

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