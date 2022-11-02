高雄市時力議員候選人萬元現金放車上遭竊光 警全力追緝中

時代力量高雄市議員候選人鄭侑青，上月19日傳出放在車上1萬8600元不翼而飛，報警後警方根據監視器畫面，發現是一名慣竊動手行竊，整個作案過程不到3分鐘，目前警方已鎖定特定對象追緝中，鄭侑青也將遭竊過程放上臉書，她也感謝員警積極採證，自嘲碰到「車關」，就當成粗心教訓。

鄭侑青為時力提名左營、楠梓市議員候選人，她在臉書貼文，指上月19日，她將1萬7000元代收款項即錢包放在藍色轎車，因忘記鎖車門，結果放在車內的代收款及錢包內的1600元，合計1萬8600元不翼而飛。

隔天出門時，發現車內現金遭竊，鄭隨即跑到鄰近的三民二分局報案，觀看監視器畫面後，果然發現一名阿伯打開車門，將車內存放的現金取走，警方事後也採集車輛周邊指紋，積極採證中。

損失大把金錢，鄭侑青自嘲碰到「車關」，早知道那天狂吃5000塊，她也說，如果這筆錢能夠幫助到這位阿伯，就當作粗心的教訓，後來警方循著監視器畫面找人，確認是一名居無定所的慣竊，「還好他只拿錢沒拿錢包，不然證件重辦其實更麻煩。」