快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／鳶嘴稍來步道40處引導繩遭破壞 男被抓到卻喊冤

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

日前有山友前往台中市和平區鳶嘴稍來步道登山，攀爬拉繩時因繩子鬆脫跌落20公尺深山谷受傷，事後發現約40處引導繩遭刻意割斷。警方昨帶回57歲王男，王辯稱是割登山隊的導引塑膠貼及黑色橡皮帶，沒有割引導繩。

57歲王男辯稱是割登山隊的導引塑膠貼及黑色橡皮帶，沒有割引導繩。警方透過熱心山友提供相關資訊，認定王男涉嫌重大，警詢後依毀損公物罪嫌函送。圖／讀者提供
57歲王男辯稱是割登山隊的導引塑膠貼及黑色橡皮帶，沒有割引導繩。警方透過熱心山友提供相關資訊，認定王男涉嫌重大，警詢後依毀損公物罪嫌函送。圖／讀者提供

警方透過熱心山友提供相關資訊，認定王男涉嫌重大，警詢後依毀損公物罪嫌函送。

台中市和平區稍來山步道縱走路線(稍來山南峰附近)，上月29日下午1點，鄭姓遊客攀登稍來山行經稍來山南峰，意外跌落20公尺邊坡，經檢視疑似攀拉引導繩遭外力破壞，斷裂所致，山友立即報警。

東勢林管處會同森警隊至發生地點蒐證，發現沿線總計40多處引導繩被蓄意切斷，並指派鞍馬山工作站2組4人，經全面盤點該步道引導繩，評估暫時不影響行走步道造成迷途的疑慮。

和平警分局獲知後與保七總隊第五大隊共組專案小組調查，並尋找目擊證人。昨天上午帶回涉嫌以折疊刀割斷引導繩的王男；王辯稱，割斷的是登山隊的導引塑膠貼及黑色橡皮帶，不是引導繩。

但警方握有熱心山友提供資訊，王男有割導引繩之嫌，查扣一把折疊刀，警詢後將王嫌依毀損公物罪嫌函送。

和平警分局提醒，近年山林開放後，前往山區登山、健行的民眾也越來越多，從事登山、健行活動時除注意自身安全，切勿破壞森林資源與設施，請山友們共同愛護山林美麗環境。

警方查扣王嫌身上的一把折疊刀。圖／讀者提供
警方查扣王嫌身上的一把折疊刀。圖／讀者提供
警方查扣王嫌身上的一把折疊刀。圖／讀者提供
警方查扣王嫌身上的一把折疊刀。圖／讀者提供

山友

延伸閱讀

突破性別框架 —— 與風險共存的登山嚮導

男爬能高縱走高山症發作撐1天亡 睡袋裹屍等吊掛

源自誘拐少女登山事件 「雪姬來的那一夜」反轉再反轉

稍來山步道引導繩40多處被蓄意破壞切斷 林管處送警偵辦

相關新聞

單攻雪主離隊上廁所卻迷途 男子雪山驚魂十餘小時

桃園市34歲張姓山友日前與友人相約單攻雪山主峰，但攻頂途中他獨自離隊上廁所，回程時卻迷路，當天山上氣溫低至攝氏5度，他以...

高雄女里長候選人拜票遭衝撞 機車騎士還是現任里長老公

高雄市三民區千北里長候選人葉家蓁，上月26日晚間8時許拜票時，遭人騎機車尾隨企圖衝撞，所幸葉女閃得快，沒有受傷，她事後到...

全台賄選四起 台高檢檢察長張斗輝坐鎮中南部

九合一地方選舉進入倒數計時，全國陸續查獲多起賄選案件，為持續查賄力道，台高檢檢察長張斗輝近日前往中南部縣市坐鎮指揮，三天...

影／桃園鐵皮水塔「從天而降」砸車嚇壞男駕駛 原因曝

桃園市桃園區一名李姓男子今早在自家頂樓換鐵皮水塔，因風勢強勁，舊水塔不敵風力自6樓高被吹下，正好砸到路過的轎車車頭，車主...

選舉黑函塞信箱 板橋里長候選人告對手前里長陣營

新北市板橋區林姓現任里長竸選連任，遭對手沈姓前里長之子偕同友人趙姓男子，涉嫌製作不實選舉文宣塞在里民信箱，四處散發不實文...

8旬老翁深夜跌落水溝顫抖 警聞微弱求救聲脫困

台南市白河區85歲李姓老翁，昨晚在住處散步時，不慎跌落一處柳丁園旁大水溝，警方獲報趕至，聽到老翁微弱求救聲，摸黑將全身顫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。