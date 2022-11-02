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影／鳶嘴稍來步道40處引導繩遭破壞 男被抓到卻喊冤
日前有山友前往台中市和平區鳶嘴稍來步道登山，攀爬拉繩時因繩子鬆脫跌落20公尺深山谷受傷，事後發現約40處引導繩遭刻意割斷。警方昨帶回57歲王男，王辯稱是割登山隊的導引塑膠貼及黑色橡皮帶，沒有割引導繩。
警方透過熱心山友提供相關資訊，認定王男涉嫌重大，警詢後依毀損公物罪嫌函送。
台中市和平區稍來山步道縱走路線(稍來山南峰附近)，上月29日下午1點，鄭姓遊客攀登稍來山行經稍來山南峰，意外跌落20公尺邊坡，經檢視疑似攀拉引導繩遭外力破壞，斷裂所致，山友立即報警。
東勢林管處會同森警隊至發生地點蒐證，發現沿線總計40多處引導繩被蓄意切斷，並指派鞍馬山工作站2組4人，經全面盤點該步道引導繩，評估暫時不影響行走步道造成迷途的疑慮。
和平警分局獲知後與保七總隊第五大隊共組專案小組調查，並尋找目擊證人。昨天上午帶回涉嫌以折疊刀割斷引導繩的王男；王辯稱，割斷的是登山隊的導引塑膠貼及黑色橡皮帶，不是引導繩。
但警方握有熱心山友提供資訊，王男有割導引繩之嫌，查扣一把折疊刀，警詢後將王嫌依毀損公物罪嫌函送。
和平警分局提醒，近年山林開放後，前往山區登山、健行的民眾也越來越多，從事登山、健行活動時除注意自身安全，切勿破壞森林資源與設施，請山友們共同愛護山林美麗環境。
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