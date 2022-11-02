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酒駕男開車肇事逃逸 熱心民眾尾隨助警抓人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

工程包商鄧姓男子開車在高雄市小港區，衝撞另輛轎車，造成對方受傷，卻在肇事後加速逃逸；1名熱心民眾尾隨報警，讓隨後趕到的員警逮捕鄧。警方對鄧酒測，發現他竟涉嫌酒駕肇事。

據了解，10月31日晚間10點40分許，鄧姓男子（46歲）開車沿高雄市小港區崇明街行駛，經過崇明街與港壽路口，遇蔡姓男子正開車沿港壽路穿過崇明街，直接撞擊蔡的轎車後，立即加速脫逃。蔡姓男子遭撞身體多處擦挫傷，送小港醫院急救，已無大礙。

車禍發生時，1名熱心男子發現鄧姓男子的轎車肇事逃逸，尾隨追去，警方據報，在小港區平和九路與鋼平街口攔住鄧的去路，在這名熱心男子指證下，確定鄧涉嫌駕車肇事逃逸。

員警發覺鄧遇警下車後，身上就有濃烈酒味，且承認酒駕肇事，警方對他酒測，發現鄧呼氣酒測值每公升0.8毫克，昨天依公共危險罪嫌將他移送法辦。

警方呼籲，酒後駕車超過標準不僅需判處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，民眾別抱持僥倖心態，以身試法，以免得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄧姓男子涉嫌肇事逃逸，遇捕後接受警方酒測。記者林保光／翻攝
鄧姓男子涉嫌肇事逃逸，遇捕後接受警方酒測。記者林保光／翻攝

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