苗栗失智婦騎車迷途60公里 台中清水警協尋2.5小時找到她
苗栗竹南一名失智婦人騎車外出運動，迷途60公里騎到台中清水，警方獲報協尋2.5小時終於找到她，失溫發抖人平安， 家屬親自到派出所感謝警方幫忙。
苗栗縣竹南鎮一名患有失智症、糖尿病、高血壓等慢性疾病的75歲婦人，上月27日下午從住家騎機車外出運動後即未返家，家屬心急如焚向當地派出所報案，經警方調查發現婦人往台中市清水區方向騎後，立即報轄區台中市清水警分局協尋。
清水警分局三田派出所警員黃中隆接獲通報後，立即調閱路口監視器，發現婦人騎機車曾行經轄區中華路附近，當天夜晚氣溫驟降，員警研判婦人已騎約60公里，擔心她體力無法負荷，立即騎車到往沿線調閱周遭店家監視器，一小時後，終於發現婦人行經身影，員警再沿線尋找，當晚11點，在清水區中山路與中清路口發現婦人坐在路邊較暗處的機車旁，員警上前關懷，發現她意識清楚，有失溫發抖情形，立即協助送往梧棲童綜合醫院就診，並通知家屬到場。
事後婦人家屬親自到派出所向員警道謝表示，很感謝熱心員警積極協尋，否則後果恐不堪設想，清水警分局三田所長黃瑞凱呼籲，近幾年來失智人口數增加及失智年齡有下滑趨勢，民眾家中如有長輩失智，應多加關心、留意，如有相關失智徵兆應立即前往醫院就醫，並提醒外出記得攜帶失智手環，或在衣物內標示姓名和聯絡電話，以利辨認身分。
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