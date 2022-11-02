聯結車未綑紮好 塑膠罐掉落造成國3中部路段塞車

一輛半聯結車今天上午6點27分許，行經國道3號快官段南下200.7公里路段，疑似綑紮不牢固，造成車上運載的塑膠罐撒落車道，幸好未釀成車禍事故，卻也造成後方回堵約3公里，直到8點10分才恢復通車，針對駕駛人，國道警察第七大隊將依道路交通管理處罰條例舉發，最重可處18000元罰鍰。

警方指出，這輛滿載塑膠管的半聯結車，行經肇事路段時，後方車斗突然掉落大量塑膠罐，現場4線車道，一度封閉外側車道及輔助車道，造成後方車輛回堵2到3公里，經警方及工程人員清理後，到8時10分現場排除，恢復通車。