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聯結車未綑紮好 塑膠罐掉落造成國3中部路段塞車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

一輛半聯結車今天上午6點27分許，行經國道3號快官段南下200.7公里路段，疑似綑紮不牢固，造成車上運載的塑膠罐撒落車道，幸好未釀成車禍事故，卻也造成後方回堵約3公里，直到8點10分才恢復通車，針對駕駛人，國道警察第七大隊將依道路交通管理處罰條例舉發，最重可處18000元罰鍰。

警方指出，這輛滿載塑膠管的半聯結車，行經肇事路段時，後方車斗突然掉落大量塑膠罐，現場4線車道，一度封閉外側車道及輔助車道，造成後方車輛回堵2到3公里，經警方及工程人員清理後，到8時10分現場排除，恢復通車。

國道七隊表示，這輛半聯結車疑似貨物捆紮不牢固而導致貨物掉落國道，將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第11款「汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮，處汽車駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰，呼籲駕駛人載送貨物時要做好捆綁，以免掉落肇事。

一輛半聯結車今天上午6點27分許，行經國道3號快官段南下200.7公里路段，疑似綑紮不牢固，造成車上運載的塑膠罐撒落車道。圖／國道警察第七大隊提供
一輛半聯結車今天上午6點27分許，行經國道3號快官段南下200.7公里路段，疑似綑紮不牢固，造成車上運載的塑膠罐撒落車道。圖／國道警察第七大隊提供
一輛半聯結車今天上午6點27分許，行經國道3號快官段南下200.7公里路段，疑似綑紮不牢固，造成車上運載的塑膠罐撒落車道。圖／國道警察第七大隊提供
一輛半聯結車今天上午6點27分許，行經國道3號快官段南下200.7公里路段，疑似綑紮不牢固，造成車上運載的塑膠罐撒落車道。圖／國道警察第七大隊提供
一輛半聯結車今天上午6點27分許，行經國道3號快官段南下200.7公里路段，疑似綑紮不牢固，造成車上運載的塑膠罐撒落車道。圖／國道警察第七大隊提供
一輛半聯結車今天上午6點27分許，行經國道3號快官段南下200.7公里路段，疑似綑紮不牢固，造成車上運載的塑膠罐撒落車道。圖／國道警察第七大隊提供
一輛半聯結車今天上午6點27分許，行經國道3號快官段南下200.7公里路段，疑似綑紮不牢固，造成車上運載的塑膠罐撒落車道。圖／國道警察第七大隊提供
一輛半聯結車今天上午6點27分許，行經國道3號快官段南下200.7公里路段，疑似綑紮不牢固，造成車上運載的塑膠罐撒落車道。圖／國道警察第七大隊提供

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