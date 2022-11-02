偷電動車他卻辯稱買來的 行竊過程全都錄遭警打臉送辦

高雄楠梓區近日傳出有電動車及電池遭竊，警方獲報展開調查，因電動車無掛牌查緝困難，歷時近5天地毯式追查，終於找到涉有重嫌的46歲梁姓男子；梁男到案時還辯稱，車是自行購得，電池也是自有備用；但遭警方出示行竊畫面將他打臉，才改口坦承犯行，並依法將人函送。

楠梓警分局後勁派出所10月26日晚上7時許，陸續接獲民眾報案稱有市值3萬1000元的電動車遭竊，之後又有人報案稱5000元電動自行車電池被偷。

警方獲報後，展開調查，由於電動自行車代步方便，但沒掛牌遭竊不易追查，便依據報案人遭竊的時間地點，沿線監視器進行地毯式搜索，還透過方查訪鄰里，好不容易，才掌握犯嫌身分。

警方發現涉有重嫌的梁男，行竊時頭戴水藍色安全帽，並於10月31日通知人到案說明；起初梁辯稱，車輛是向他人購得，還說賣家只交付他鑰匙，自行到楠梓加工區捷運站尋找1輛插有鑰匙的電動自行車，直接騎走即可。