印尼台商高鐵站遺失提包 高雄捷警帶他沿路找 終尋獲

在印尼從商的湛姓男子返台探親，搭乘捷運時才發覺遺落手提包。高雄市捷運警察見他心急如焚，熱心帶他沿站尋找，最後找去高鐵左營站鐵路警察局左營分駐所，竟發現他的提包就擱在值班台上，一毛不缺，令湛男喜出望外。

60歲的湛姓男子回台後，與朋友相約在高雄聚餐，他昨天中午自北部搭乘臺鐵南抵高雄，在左營站轉乘高雄捷運，才在車上發現隨身的黑色手提包遺失，提包內有身分證件、護照及現金3萬元，不知所措，不久，在車上見到高雄捷運警察隊員警，才向捷警求助。

捷警隊分隊長吳思賢、警員李先良獲悉他遺失提包，便陪湛男返回高雄捷運左營站，由捷運R16左營站、台鐵新左營車站沿路尋找，卻無所獲。吳、李安撫湛男，或許有人撿到提袋交給警察，帶他抱著一絲希望，前往鐵路警察局高雄分局左營分駐所詢問，果然一進左營分駐所就見他的提包。