彰化外海失蹤12名船員海空持續搜尋 今增派一艘大型艦加入

巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，上月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員搭救生艇逃生，5人被長榮海運貨櫃輪救起，另外12人下落不明，海巡署派大型艦和空勤總隊派直升機連日搜尋未發現，海巡署今天再增派一艘大型艦加入搜救行列，研判12人應往西南方向海域漂流。

空勤總隊昨天出動6架次直升機，海巡出動4艘巡防艦持續搜尋，在海上發現二艘救生艇，救生艇內沒人，新竹艦昨天凌晨曾發現二名疑似落水人員，但因船舷過高救援困難，通報台北艦前往搜尋已失去蹤影。

海巡署表示，3艘大型艦昨晚持續在海面搜尋，今天上午將再派大型艦屏東艦加入搜尋任務，海面今天仍有10級陣風，海浪大，研判12名船員都往布袋和澎湖海域漂流。