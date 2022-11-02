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彰化外海失蹤12名船員海空持續搜尋 今增派一艘大型艦加入

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，上月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員搭救生艇逃生，5人被長榮海運貨櫃輪救起，另外12人下落不明，海巡署派大型艦和空勤總隊直升機連日搜尋未發現，海巡署今天再增派一艘大型艦加入搜救行列，研判12人應往西南方向海域漂流。

空勤總隊昨天出動6架次直升機，海巡出動4艘巡防艦持續搜尋，在海上發現二艘救生艇，救生艇內沒人，新竹艦昨天凌晨曾發現二名疑似落水人員，但因船舷過高救援困難，通報台北艦前往搜尋已失去蹤影。

海巡署表示，3艘大型艦昨晚持續在海面搜尋，今天上午將再派大型艦屏東艦加入搜尋任務，海面今天仍有10級陣風，海浪大，研判12名船員都往布袋和澎湖海域漂流。

航港局中部航務中心表示，航港局海事中心接獲基隆海岸電台通報，鑫順一號水泥專用船原本打算進入台中港，31日下午3點10分在彰化風場航道東側緩衝區距岸14浬處海域疑因主機故障，又因風浪大，造成貨輪傾斜，船艙進水，船上17名印尼籍船員棄船在救生艇上待援，船隻往西南漂流。

在彰化外海發生船難，12名船員至今仍在搜尋中。圖／空勤總隊提供
在彰化外海發生船難，12名船員至今仍在搜尋中。圖／空勤總隊提供
在彰化外海發生船難，12名船員至今仍在搜尋中。圖／海巡署中部分署提供
在彰化外海發生船難，12名船員至今仍在搜尋中。圖／海巡署中部分署提供

海巡署 直升機 空勤總隊

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