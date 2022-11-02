聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化外海失蹤12名船員海空持續搜尋 今增派一艘大型艦加入
巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，上月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員搭救生艇逃生，5人被長榮海運貨櫃輪救起，另外12人下落不明，海巡署派大型艦和空勤總隊派直升機連日搜尋未發現，海巡署今天再增派一艘大型艦加入搜救行列，研判12人應往西南方向海域漂流。
空勤總隊昨天出動6架次直升機，海巡出動4艘巡防艦持續搜尋，在海上發現二艘救生艇，救生艇內沒人，新竹艦昨天凌晨曾發現二名疑似落水人員，但因船舷過高救援困難，通報台北艦前往搜尋已失去蹤影。
海巡署表示，3艘大型艦昨晚持續在海面搜尋，今天上午將再派大型艦屏東艦加入搜尋任務，海面今天仍有10級陣風，海浪大，研判12名船員都往布袋和澎湖海域漂流。
航港局中部航務中心表示，航港局海事中心接獲基隆海岸電台通報，鑫順一號水泥專用船原本打算進入台中港，31日下午3點10分在彰化風場航道東側緩衝區距岸14浬處海域疑因主機故障，又因風浪大，造成貨輪傾斜，船艙進水，船上17名印尼籍船員棄船在救生艇上待援，船隻往西南漂流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言