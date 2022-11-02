影／警攔下侵占失車 下一秒...逃逸移工魚貫衝出竄逃

一輛通報侵占失車，上周五（10月28日）晚上，行經新北市鶯歌區育樂街，被巡邏2警攔下，車內4人見警棄車竄逃。警當場逮捕2人，再尾後追捕到另名男子（一人逃逸），過程中卻不慎摔車，後查其中2人逾期居留是逃逸移工，帶回偵辦，警詢後將兩人移送移民署專勤隊；另一人則涉侵占移送。

據調查，阮姓女子（45歲）是越南籍外配，來台多年領有台灣身分證，因係與高姓前夫離異，兩人離婚後卻因債務問題發生糾紛。日前阮女將高男名下一輛汽車開離，被高姓前夫提告侵占。

上周五（10月28日）晚上7時許，阮女將車交由楊姓越南籍逃逸移工（26歲、逃逸2年）駕駛，載同阮女、逃逸移工阮男（24歲、逃逸2年半）及另一男外出，途中行經新北市鶯歌區光明街與育樂街口，被轄區巡邏警發現趨前攔下，準備盤查。

孰料，3人停車見警趨前，奪車門衝四處竄逃。過程中，警先壓制逮捕阮女及阮男，並對楊男噴以辣椒水，但仍被楊男與另一男逃逸。警從後騎車鳴笛尾追，卻不慎摔車爬起續追，雙方追逐近100公尺，楊男逃入鶯歌區中山路329巷內，隨後支援警力陸續到達，此時辣椒水也開始發效，楊男痛苦難耐乖乖就逮，但另一男子則成功脫逃，連同阮男、阮女一併帶回偵辦。

偵詢時，阮女不知道被前夫提告侵占，辯稱兩人離婚後，有些債務上問題沒有解決，警詢後依侵佔罪嫌將阮女送辦；另阮男及楊男則依逾依「違反入出國及移民法」移送移民署新北專勤隊，並持續追緝另名逃逸男子到案說明，釐清是否為逃逸移工。