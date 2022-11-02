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影／闖紅燈釀禍！台中2賓士頭對頭 撞出價值538萬的車禍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區中科路、福雅路，昨天中午發生一起賓士雙門跑車C250與賓士轎車C200事故，警方調查，一人受傷，兩輛新車分別要價249萬、289萬的進口車，車頭、車身有毀損，維修費不斐，其中一輛賓士標誌還掉落地上，經查監視器，C200的彭姓男子因闖紅燈左轉釀禍，警將告發。

據查，彭姓男子（26歲）在昨天中午12時許，駕駛賓士C200轎車，沿西屯區福雅路，由西林巷往大雅方向行駛，行經中科路口時，行駛到左側左轉車道，但當時路口的燈號早已是紅燈，但彭車仍闖紅燈後欲左轉，當時中科路方向的燈號已綠燈，多輛車輛有看到彭車後讓行，不過林姓女子（70歲）駕駛的賓士雙門跑車C250，則因視線死角，看到彭車已來不及撞上。

第六警分局交通分隊到場調查，雙方都無酒駕，C200與C250有車頭、車身毀損狀況，另外彭男無受傷，但林女則是頭部有扭傷，經調閱監視器後，確認彭男有闖紅燈狀況，彭男面對警方詢問時，沒有多作解釋，將依法告發，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

台中市西屯區中科路、福雅路，昨天中午發生兩輛賓士碰撞的交通事故。圖／讀者提供
台中市西屯區中科路、福雅路，昨天中午發生兩輛賓士碰撞的交通事故。圖／讀者提供
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台中市西屯區中科路、福雅路，昨天中午發生兩輛賓士碰撞的交通事故。圖／讀者提供
台中市西屯區中科路、福雅路，昨天中午發生兩輛賓士碰撞的交通事故。圖／讀者提供
台中市西屯區中科路、福雅路，昨天中午發生兩輛賓士碰撞的交通事故。圖／讀者提供

監視器 跑車

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