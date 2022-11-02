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高雄女開車失控撞斷消防栓 車翻覆 水柱狂噴3小時
42歲李姓女子今凌晨5時許開車行經鼓山區馬卡道路時，疑似失控撞向路邊消防栓，李女轎車翻覆呈現「四腳朝天」，所幸她僅受輕傷，無生命危險未送醫，但消防栓遭撞斷後，水柱噴了約3個多小時，正等候自來水公司前往處理。
李女當時沿馬卡道路由南往北行駛，她向警方供稱是為閃避小動物及路人，才導致轎車失控撞上路旁號誌桿及消防栓，造成整輛車翻覆。
警方今凌晨5時許獲報後到場，李女左腳擦傷、頭暈未就醫及無酒駕情事，不過遭她撞斷的消防栓，卻形成「噴泉」連續噴了3個多小時水柱，警方已先移置李女車輛，等候自來水公司人員到場處理。
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