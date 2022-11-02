快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女開車失控撞斷消防栓 車翻覆 水柱狂噴3小時

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

42歲李姓女子今凌晨5時許開車行經鼓山區馬卡道路時，疑似失控撞向路邊消防栓，李女轎車翻覆呈現「四腳朝天」，所幸她僅受輕傷，無生命危險未送醫，但消防栓遭撞斷後，水柱噴了約3個多小時，正等候自來水公司前往處理。

李女當時沿馬卡道路由南往北行駛，她向警方供稱是為閃避小動物及路人，才導致轎車失控撞上路旁號誌桿及消防栓，造成整輛車翻覆。

警方今凌晨5時許獲報後到場，李女左腳擦傷、頭暈未就醫及無酒駕情事，不過遭她撞斷的消防栓，卻形成「噴泉」連續噴了3個多小時水柱，警方已先移置李女車輛，等候自來水公司人員到場處理。

李女撞斷消防栓後車輛翻覆，消防用水則狂噴3小時。圖/讀者提供
李女撞斷消防栓後車輛翻覆，消防用水則狂噴3小時。圖/讀者提供

延伸閱讀

2023高雄義大世界跨年 施放999秒大型立體藝術焰火

不讓學童走偏！高雄這社區自組躲避球隊 奪全民會冠軍

高雄新景點！內惟藝術中心今起試營運 擁國家級戲院

承億集團旅展開跑！趁優惠入住高雄最具話題承億酒店

相關新聞

單攻雪主離隊上廁所卻迷途 男子雪山驚魂十餘小時

桃園市34歲張姓山友日前與友人相約單攻雪山主峰，但攻頂途中他獨自離隊上廁所，回程時卻迷路，當天山上氣溫低至攝氏5度，他以...

高雄女里長候選人拜票遭衝撞 機車騎士還是現任里長老公

高雄市三民區千北里長候選人葉家蓁，上月26日晚間8時許拜票時，遭人騎機車尾隨企圖衝撞，所幸葉女閃得快，沒有受傷，她事後到...

全台賄選四起 台高檢檢察長張斗輝坐鎮中南部

九合一地方選舉進入倒數計時，全國陸續查獲多起賄選案件，為持續查賄力道，台高檢檢察長張斗輝近日前往中南部縣市坐鎮指揮，三天...

影／桃園鐵皮水塔「從天而降」砸車嚇壞男駕駛 原因曝

桃園市桃園區一名李姓男子今早在自家頂樓換鐵皮水塔，因風勢強勁，舊水塔不敵風力自6樓高被吹下，正好砸到路過的轎車車頭，車主...

選舉黑函塞信箱 板橋里長候選人告對手前里長陣營

新北市板橋區林姓現任里長竸選連任，遭對手沈姓前里長之子偕同友人趙姓男子，涉嫌製作不實選舉文宣塞在里民信箱，四處散發不實文...

8旬老翁深夜跌落水溝顫抖 警聞微弱求救聲脫困

台南市白河區85歲李姓老翁，昨晚在住處散步時，不慎跌落一處柳丁園旁大水溝，警方獲報趕至，聽到老翁微弱求救聲，摸黑將全身顫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。