高雄女開車失控撞斷消防栓 車翻覆 水柱狂噴3小時

42歲李姓女子今凌晨5時許開車行經鼓山區馬卡道路時，疑似失控撞向路邊消防栓，李女轎車翻覆呈現「四腳朝天」，所幸她僅受輕傷，無生命危險未送醫，但消防栓遭撞斷後，水柱噴了約3個多小時，正等候自來水公司前往處理。

李女當時沿馬卡道路由南往北行駛，她向警方供稱是為閃避小動物及路人，才導致轎車失控撞上路旁號誌桿及消防栓，造成整輛車翻覆。