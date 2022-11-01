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影／又是單攻！男無禦寒物險凍死 警消12小時趕夜路救下山
台中市消防局前天接獲一行8人登山隊伍，攻頂雪山後，34歲張男獨自單攻下山，半途迷路無禦寒衣物報警。由於雪山氣溫驟降約4度，研判無禦寒衣物恐致命，警消連夜趕路12小時救下山，所幸張男身體狀況良好，自行返家。
台中市消防局前天下午1時04分接獲南投消防局轉報，有一行8人登山團在攻頂雪主後，其中，34歲張姓山友在單攻下山途中迷路，請求協助。
台中市消防局第二大隊派遣梨山分隊4人由小隊長姚泳和帶隊及雪管人員1人；巡山員1人前往搜救共計6人。
搜救人員研判，張男單攻，加上身上無禦寒保暖衣物，擔心山區失溫喪命，搜救人員不敢大意，立即從當天下午2點15分出發，連夜趕路約12小時，在昨天清晨2點16分接觸到張男，所幸張男身體狀況良好。
早上7時30分，搜救隊伍與張男全數回到369山莊，上午11時搜救隊伍與張男一行8人從369山莊往登山口出發、下午2點28分搜救隊伍與8人抵達七卡從往登山口出發、下午4點抵達登山口，張男表示無須就醫，自行返家。
資深陳姓山友分析，現在已是台灣冬季，雪山攻頂氣溫至少下降至4度，若沒有做好萬全保暖準備，無論上山或下山單攻，都會將自身安全置入危險中，尤其山區最怕失溫，一旦失溫時間過久，就容易截肢，甚至喪命，不可輕忽。
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