北屯14期重劃區白骨案 檢今指示親子比對死因暫不明

台中市北屯區崇德六路、榮德路是14期重劃區，昨天下午工人除草時，在該處公園旁空地，發現一具白骨，嚇得通知警方到場，發現白骨處有死者衣物、錢包等物品，過濾失蹤人口後，查出疑似是8月通報失蹤的張姓婦人，檢方今與死者兒子相驗，指示親子鑑定，查明身分，另採集檢體，死因暫不明。

白骨發現地點位於台中市北屯區崇德六路、榮德路的公園旁空地，該處目前是台中市指標性的14期重劃區，不少知名建商已在該處推出建案，每坪開價落在50、60萬元，不過因為是新興的重劃區，該處空地眾多，但因近期建商紛紛加入推案行列，不少地主、建商開始除草、整地，昨天就是李姓工人在該處除草時，意外發現白骨。

第五警分局四平所獲報後，通知鑑識人員到場採證，發現死者只剩一具白骨，平躺在草地上，附近有衣物、錢包、鞋子等物品，但錢包內沒有金錢、也無證件。

警方清查失蹤人口系統，比對協尋對象的衣著，發現在今年8月20日通報失蹤的張姓婦人（66歲）特徵吻合，通知兒子到所配合相驗、調查。

經查，張婦因罹患癌症、憂鬱症等疾病，領有重大傷病卡，過去就有跑出家門失聯被警方尋獲的紀錄，今天報請檢察官相驗。