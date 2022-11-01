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女離家3年終思母約中捷相見 忘帶手機竟理智斷線放聲尖叫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子因細故離家出走3年，上月底才因思念母親，約在台中捷運市政府站重逢，但陳女抵達後才發現忘記帶手機，一時理智斷線、情緒崩潰，當場在捷運站內驚聲尖叫，也驚動捷運警察關心，警方獲知後，協助在站內訪查，順利讓母女相逢，場面感人。

台中市捷運警察隊第一分隊警員盧敬勛、石志中，上月29日下午3時許，在捷運市政府站執行巡邏勤務時，聽到陳姓女子（35歲）在站內大聲尖叫、情緒激動，兩警上前關心、安撫，得知原來陳女因故離家出走3年，當天才跟母親約好在捷運站重逢，但一時粗心，忘了攜帶手機，然後也看不到母親身影，計畫生變才會導致情緒崩潰。

警方得知後，委由捷運市政府站值班站長，共同透過監視器，以及在站體周遭訪問協助尋找陳女母親，同時透過電話的方式與陳母取得聯繫。

陳母最後接獲警方通知後，心急如焚前往捷運站內與女兒重逢，陳女見到久別重逢的母親後，情緒終於恢復平靜，陳女母親向警方表示，女兒因為躁鬱症病史的關係，有時候情緒無法控制，當時自己已在達捷運站外的出口處等候，非常感謝捷警主動積極協助，對捷警細心的服務，充滿感激與謝忱。

台中市捷運警察隊隊長楊有騰表示，捷警隊除戮力維護捷運系統路線、維持場站及行車秩序、保障旅客安全外，更持續秉持同理心為民服務之精神，「把民眾小事當做大事來服務」，讓每位搭乘捷運旅客安心。

台中市陳姓女子離家3年，上月底與母親約在台中捷運市政府站重逢，卻因忘帶手機，情緒崩潰，警方到場協助。圖／台中市捷運警察隊提供
台中市陳姓女子離家3年，上月底與母親約在台中捷運市政府站重逢，卻因忘帶手機，情緒崩潰，警方到場協助。圖／台中市捷運警察隊提供
台中市陳姓女子離家3年，上月底與母親約在台中捷運市政府站重逢，卻因忘帶手機，情緒崩潰，警方到場協助。圖／台中市捷運警察隊提供
台中市陳姓女子離家3年，上月底與母親約在台中捷運市政府站重逢，卻因忘帶手機，情緒崩潰，警方到場協助。圖／台中市捷運警察隊提供
台中市陳姓女子離家3年，上月底與母親約在台中捷運市政府站重逢，卻因忘帶手機，情緒崩潰，警方到場協助。圖／台中市捷運警察隊提供
台中市陳姓女子離家3年，上月底與母親約在台中捷運市政府站重逢，卻因忘帶手機，情緒崩潰，警方到場協助。圖／台中市捷運警察隊提供

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