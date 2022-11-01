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買越多運越好 7旬婦掉靈骨塔詐騙險匯300萬

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名陳姓老婦接獲詐騙集團來電，對方自稱是某建設公司的仲介，要販賣她「生基塔」，陳婦信以為真，到銀行要提領300萬元；雖然陳婦藉口是要買房地產，但在銀行襄理、行員機警通報警方下，阻詐成功。

警方表示，一名70歲的陳婦，日前因接獲詐騙集團廖姓男子來電，謊稱是某知名建設公司的仲介，用靈骨塔包裝成「生基塔」，誆騙陳婦可改運「買越多運越好」。

陳婦言聽計從下，上月12日上午10點多時，跑到台灣銀行公館分行要提領300萬元，銀行行員提問用途，陳婦一開始還誆騙是要購買房地產，但銀行襄理、行員察覺陳婦說話前後矛盾，不相信而報警。

中正二分局思源街派出所員警獲報趕往現場，聽聞後確認這就是「靈骨塔假買賣」，是詐欺慣用伎倆，員警苦口婆心解釋下，陳婦仍不相信，直到員警一邊查詢對方銀行帳戶，確認已被列為警示帳戶，另一邊直接詢問該建設公司後，陳才恍然大悟。

中正二分局呼籲，接獲生基位（靈骨塔）詐財這類電話時，應提高警覺並冷靜求證，尤其切記遇有藉故請求交付款項情事，應撥打「165」反詐騙專線或「110」查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。

陳婦誤入詐團靈骨塔假買賣詐騙陷阱，被警方阻止。記者邱奕能／翻攝
陳婦誤入詐團靈骨塔假買賣詐騙陷阱，被警方阻止。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 房地產 詐欺

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