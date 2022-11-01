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飆車男時速120輾壓騎士大喊拯救地球 依殺人罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

罹患思覺失調症的胡姓男子，今年7月2日凌晨在台北市區不斷闖紅燈，涉嫌以時速120公里，在士林區承德路、中正路口，衝撞等紅燈的轎車，廖姓駕駛骨盆骨折受傷，當場又因慣性作用，車輛偏駛逆向開進承德路4段，撞擊輾壓陳姓保全，保全當場喪命。胡男當場喊叫「要拯救地球！」士林地檢署偵結，認定胡男高速駕車撞死人，依殺人罪嫌起訴。

51歲胡男供稱，看到紅燈有踩煞車，但「我要以我的生命為主」「vivoo叫我撞撞看，只要我活著，其他人絕對死不了」「我有想過要放棄，但是他用炫光迷惑我，但我當下為了搶救世界，我一定要這樣做，當下不知道是真的人」

起訴指出，2022年7月1日晚上10時許，駕駛休旅車從國道三號快官、彰化系統北上，2日凌晨4點30分許開到台北市區一路闖紅燈，4點41分沿士林區中正路西往東方向，行駛到承德路4段交叉路口（百齡橋下橋處），涉嫌以時速120公里，高速衝撞前方停等紅燈的廖男車輛，推撞車輛撞人行道變電箱，導致廖男骨盆骨折、頸椎狹窄。

隨後，胡的車輛因慣性作用偏右逆向行駛入承德路4段，當時68歲陳姓保全騎機車道路口，因閃避不及遭撞倒地，被車輛輾壓，因多重頓創、顱腦損傷不治。

受傷的廖姓駕駛稱，被撞前沒有聽到喇叭聲或看到閃光警告。案發現場的騎士證稱，胡男當時在飆車，引擎加速、高速衝撞前方停等紅燈的車輛，他認為時速至少80公里以上。

胡男的女兒稱，父親以是有看精神科有吃藥，有幻聽幻覺症狀，但後來不願意吃藥。士林分局後港派出所長鄭稱，當時警消到場，胡情緒激動，一直說「要拯救地球，整個世界封冰」讓人難以理解。

台北市區監視器畫面、遠通收費等資料顯示，認定胡男從國道三號高速公路北上，在台北市區沿途闖紅燈。肇事現場廖的車輛後方嚴重凹陷，胡的車後有大量血跡，還有沾滿鮮血的口罩，車輛下方發現陳姓保全穿著的藍白拖，車輛撞到燈桿停止，儀表板車速表指針在120到130公里間。

胡男用藥紀錄及精神鑑定報告顯示，胡男患有思覺失調症、興奮劑使用障礙症，曾經施用毒品。他的精神病症與案發行為「具部分相關性」幻覺與疲勞駕駛兩者混合下，致辨識行為違法或依其辨識行為能力「顯著減低」

檢方指出，胡涉嫌施用二級毒品部分另案偵辦，尚無法證明施用毒品後開車肇事；依據相驗屍體證明書、醫院診斷證明書，陳姓保全遭胡男車輛高速撞擊、碾壓後當場死亡，廖姓駕駛因此受傷。胡男高速駕車闖紅燈衝進入口，剝奪陳姓保全性命，幸好未造成廖姓司機死亡而未遂，涉犯殺人、殺人未遂罪，從重依殺人罪嫌起訴。遭羈押的胡男遭起訴後，今送審，士林地方法院裁定收押。

罹患思覺失調症的胡姓男子，今年7月2日凌晨在台北市區不斷闖紅燈，涉嫌以時速120公里，在士林區承德路、中正路口，衝撞等紅燈的轎車，廖姓駕駛骨盆骨折受傷，當場又因慣性作用，車輛偏駛逆向開進承德路4段，撞擊輾壓陳姓保全，保全當場喪命。胡男當場喊叫「要拯救地球！」記者蕭雅娟／翻攝
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保全 殺人 北市

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