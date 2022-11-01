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大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

影／浪高6米！12船員失聯 3軍艦持續搜救

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

巴拿馬籍鑫順一號12名船員失聯第二天，今上午空勤總隊發現2艘救生艇，但上方無人，下午2點空勤總隊再出勤，依舊未發現船員。海巡署中部分署指出，受颱風外圍環流影響，今日海象8至9級、最大陣風11級、浪高5、6公尺，相當險峻；目前新竹艦返岸中，台北艦、澎湖艦與旗津艦持續搜救。

海巡署中部分署表示，今天下午空勤總隊三度出勤，但未發現失聯船員。目前台北艦、澎湖艦、旗津艦持續在海域搜索，新竹艦返航中。

今日受颱風外圍環流影響，海巡署中部分署說，目前海象8、9級、最大陣風11級、浪高達5、6公尺，等同約2層樓高，海象相當險峻、搜救過程不易。

昨天下午，巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船在彰化風場航道東側緩衝區主機故障棄船，船上12人搭救生艇漂流，下落不明。

空勤總隊今早出動2架次搜尋，發現2艘救生艇，救生艇內沒有人，下午2點再出勤，依舊未尋獲失聯者。

航港局中部航務中心主任張家豪表示，鑫順一號目前已消失在海面，研判已經沉沒。

巴拿馬籍鑫順一號12名船員昨失聯，今空勤總隊發現２艘救生艇，但未發現船員，持續搜尋中。圖／空勤總隊提供
巴拿馬籍鑫順一號12名船員昨失聯，今空勤總隊發現２艘救生艇，但未發現船員，持續搜尋中。圖／空勤總隊提供
巴拿馬籍鑫順一號12名船員昨失聯，今空勤總隊發現２艘救生艇，但未發現船員，持續搜尋中。圖／空勤總隊提供
巴拿馬籍鑫順一號12名船員昨失聯，今空勤總隊發現２艘救生艇，但未發現船員，持續搜尋中。圖／空勤總隊提供
巴拿馬籍鑫順一號12名船員今失聯第二天，海巡署中部分署發現２艘救生艇，但未發現船員，持續搜尋中。圖／海巡署中部分署提供
巴拿馬籍鑫順一號12名船員今失聯第二天，海巡署中部分署發現２艘救生艇，但未發現船員，持續搜尋中。圖／海巡署中部分署提供

巴拿馬籍鑫順一號12名船員今失聯第二天，海巡署中部分署發現２艘救生艇，但未發現船員，持續搜尋中。圖／海巡署中部分署提供
巴拿馬籍鑫順一號12名船員今失聯第二天，海巡署中部分署發現２艘救生艇，但未發現船員，持續搜尋中。圖／海巡署中部分署提供

海巡署 空勤總隊 巴拿馬

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