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護理師嫌前男友頻騷擾 偽造死亡證明傳給他還PO網稱被逼死

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市一名張姓護理師，今天5月19日盜用醫師職章開出自己的死亡證明傳給前男友同事，再上爆料公社稱她是被逼死的，被醫院調查發現，新北地檢署依偽造文書罪起訴。

檢方調查，張姓護理師今年5月19日下午，在醫院洗腎室內發現醫師同事職章放在桌上、電腦還開著死亡證明開立系統頁面，趁機盜用醫師職章，擅自開出自己的死亡證明書，並在隔天將假的死亡證明書傳給前男友同事，稱她已經死了。

張姓護理師接著又創立假帳號，到爆料公社上稱自己被前男友不停騷擾逼死，孰料醫院看到後進行調查，才知道竟是張姓護理師偽造自己的死亡證明。

張姓護理師稱是因為收到前男友不停騷擾，才會出此下策，但檢方調查後並未發現前男友騷擾她的證據，依偽造文書罪將她起訴。

張姓護理師稱她為了躲避前男友的頻繁騷擾，才會偽造自己的死亡證明書，被新北檢依偽造文書罪起訴。圖為新北地檢署。聯合報系資料照
張姓護理師稱她為了躲避前男友的頻繁騷擾，才會偽造自己的死亡證明書，被新北檢依偽造文書罪起訴。圖為新北地檢署。聯合報系資料照

護理師 爆料公社

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