筆電置車頂開車掉落 警方過濾路口監視器找回

賴姓男子日前將筆電置放轎車車頂，忘了取下，開車掉落嘉義縣水上鄉168線往中庄村方向，被人發現拾獲，送交水上警分局中莊派出所認領，警方調閱路口監視器，過濾來往車輛，發現失主掉落筆電畫面，通知失主，因筆電儲放公司資料，失主失而復得，感謝警方幫忙。

警方說，中莊派出所所長黃俊傑、員警莊秉翰日前執行巡邏勤務，獲報有人在水上鄉168線道往中庄方向，拾獲筆記型電腦，由於筆記型電腦包內無任何失主聯繫方式，加上該處無監視器，員警依照拾得人所撿到時間，調閱前方路口監視器過濾來往車輛，逐一詢問路過車主有無行車記錄器。

聯繫到1名車主行車記錄器，清楚拍下筆記型電腦掉落的畫面，透過畫面拍攝到的車牌，聯繫失主來派出所領回，賴姓失主指稱，因為早上要趕到公司開會，隨手把電腦放置車頂上，一時沒有注意就出門，到達公司後發現電腦不見，電腦內有大量公司資料，本以為找不回來了，非常懊惱，沒想到還能被找到，失主相當感激員警的幫忙。