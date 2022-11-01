聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳產小開砸1700萬投資黃金期貨挨詐 鉅款全被洗成泰達幣
30歲陳姓男子以「博鰲區塊鍊公益發展協會」當掩護，涉嫌以代操黃金期貨等話術，吸引人投資現金換取高額報酬，有傳產小開投入1700萬元，想要變現卻遭拒，才揭穿騙局。刑事局南打中心獲報後，歷經8月偵辦，帶回陳男集團等21人，陳男僅坦承將投資款洗成「泰達幣」匯出，並未參與詐欺，檢警不排除有幕後集團，擴大偵辦中。
據了解，陳男為首的犯罪集團，為製造金流斷點，將金融帳戶分為三層，先以代操黃金期貨等方式，吸引投資客匯款至指定帳戶，之後再透過層層轉帳，將大筆現款轉入「博鰲區塊鍊公益發展協會」的各個分會。
等被害人將巨款層轉至各分會旗下公司行號的銀行帳戶後，負責控盤的陳男隨即指派車手提領，為了順利將現款「洗乾淨」，陳嫌等人取得鉅款後，即向其他虛擬貨幣玩家購入泰達幣，之後這批「乾淨」的泰達幣，再轉入陳男申請的「幣安」及「火幣」等虛擬貨幣交易所，將大筆現金轉至國外。
由於有多名投資客前後投入巨款，原以為可以按投入資金，依比例領取高報酬分紅，但最後要將獲利兌現時，卻發現集團不給出金，甚至避不見面，有傳產小開投入1700萬元，不僅領不到獲利，連本金也遭詐騙集團吃掉。
警方從去年起，陸續接到20多名被害人報案，合計被害人前後至少投入1.7億元現金。刑事局南打中心獲報後，與高雄、台中、新北、彰化等警方共組專案小組，先逮到陳男旗下的3名車手，陸續往上游溯源，層層瓦解集團金流，上月14日在台北市逮到負責控盤的陳姓主嫌。
據了解，陳為首的集團雖然經手億元贓款，但出入低調，陳男坦承協助將巨款洗成泰達幣，但否認參與投資詐騙，稱他只是負責洗錢。檢方複訊後，因陳男帳戶已被凍結，相關涉案人都已到案，訊後以5萬元交保候傳，其餘成員則分批交保、請回，檢警不排除有幕後集團，擴大偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言