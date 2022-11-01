傳產小開砸1700萬投資黃金期貨挨詐 鉅款全被洗成泰達幣

30歲陳姓男子以「博鰲區塊鍊公益發展協會」當掩護，涉嫌以代操黃金期貨等話術，吸引人投資現金換取高額報酬，有傳產小開投入1700萬元，想要變現卻遭拒，才揭穿騙局。刑事局南打中心獲報後，歷經8月偵辦，帶回陳男集團等21人，陳男僅坦承將投資款洗成「泰達幣」匯出，並未參與詐欺，檢警不排除有幕後集團，擴大偵辦中。

據了解，陳男為首的犯罪集團，為製造金流斷點，將金融帳戶分為三層，先以代操黃金期貨等方式，吸引投資客匯款至指定帳戶，之後再透過層層轉帳，將大筆現款轉入「博鰲區塊鍊公益發展協會」的各個分會。

等被害人將巨款層轉至各分會旗下公司行號的銀行帳戶後，負責控盤的陳男隨即指派車手提領，為了順利將現款「洗乾淨」，陳嫌等人取得鉅款後，即向其他虛擬貨幣玩家購入泰達幣，之後這批「乾淨」的泰達幣，再轉入陳男申請的「幣安」及「火幣」等虛擬貨幣交易所，將大筆現金轉至國外。

由於有多名投資客前後投入巨款，原以為可以按投入資金，依比例領取高報酬分紅，但最後要將獲利兌現時，卻發現集團不給出金，甚至避不見面，有傳產小開投入1700萬元，不僅領不到獲利，連本金也遭詐騙集團吃掉。

警方從去年起，陸續接到20多名被害人報案，合計被害人前後至少投入1.7億元現金。刑事局南打中心獲報後，與高雄、台中、新北、彰化等警方共組專案小組，先逮到陳男旗下的3名車手，陸續往上游溯源，層層瓦解集團金流，上月14日在台北市逮到負責控盤的陳姓主嫌。