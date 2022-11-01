7旬翁駕車外出血糖低癱坐車上 警公主抱救人

台北市一名鄔姓老翁，開著轎車外出買食材，途中因血糖過低，車輛停在路口中央靜止不動，一旁民眾驚覺不對勁，通報警消；文山一分局萬芳派出所員警獲報趕到現場，將鄔翁抱到路邊公車站牌照料，與消防救護員將他送醫救治。

警方表示，74歲的鄔翁，是獨居榮民，日前上午時他獨自開車，要從文山區到北投區採買食材，只是在返家途中，鄔突然感到精神不濟、身體不聽使喚，轎車停在和平東路四段、萬寧街口路中。

一旁民眾見到這輛白色轎車突然停在路口中央，無論後方來車鳴按喇叭、呼喊都紋絲不動，察覺有異狀趕緊通報警方。

文山一分局萬芳派出所接獲民眾報案，警員黃建源、陳致瑋趕赴現場，發現鄔翁癱坐在駕駛座，對於警方呼喊毫無反應，黃、陳2員見到見到鄔翁有年歲不敢大意，立即通報消防救護員。

因地處莊敬隧道外，為鄰接信義區主要幹道，車流量大，黃員決意先行將鄔翁，用「公主抱」方式，抱到路旁公車站牌照料，並協助將車輛移置安全處所，待確認安全無虞後，與醫護人員將老翁送至萬芳醫院救治。