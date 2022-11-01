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影／行車糾紛吵不停…狹路相逢超商再吵一次 女警怒：好了啦

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣一名男大生上月25日晚間行經斗六市府文路段，與另一對男女騎士發生行車糾紛，雙方隨後又在附近超商遇上，兩派人馬爭論不休，過程中一度爆發肢體推擠，2名女警獲報趕抵現場處理，警詢後無人受傷，雙方事後也未提告，結束這場激烈衝突。

據了解，上月25日晚間7點半，一名男大生與友人正騎機車經過府文路，當時另一對男女騎士自一旁的和平路騎出，騎在前方的女騎士抵達府文路口時，準備左轉切入車道，疑未打方向燈，被男大生鳴喇叭示警。

由於雙方方向相同，男大生等人與對方後又在300公尺外的府文路、大學路三段路口一家超商相遇，兩邊針對數分鐘前的行車狀況你一言我一語，說沒幾句話便爆發口角衝突，甚至一度推擠，其友人見狀上前將男大生與男騎士拉開，仍阻止不了爭執。

斗六警分局獲報派出2名女警到場處理，警方表示，雙方因行經路口未減速讓行產生口角衝突，現場無人受傷，經詢無人提出告訴，警方抄登在場人資料，並告知相關權利及告誡不可有鬥毆行為後，均自行離去。

警方呼籲，民眾駕駛交通工具，應遵守交通規則、禮讓人車，勿因一時行車糾紛而出現過激或激烈肢體行為，有任何狀況應立即報警，由警方介入處置。

雲林縣一名男大生日前騎機車經過斗六市府文路某路口，與另一對男女騎士發生行車糾紛，兩邊在距離事發地300公尺的超商發生口角衝突。圖／翻攝自臉書社群黑色豪門企業
雲林縣一名男大生日前騎機車經過斗六市府文路某路口，與另一對男女騎士發生行車糾紛，兩邊在距離事發地300公尺的超商發生口角衝突。圖／翻攝自臉書社群黑色豪門企業
雲林縣一名男大生日前騎機車經過斗六市府文路某路口，與另一對男女騎士發生行車糾紛，兩邊在距離事發地300公尺的超商發生口角衝突。圖／翻攝自臉書社群黑色豪門企業
雲林縣一名男大生日前騎機車經過斗六市府文路某路口，與另一對男女騎士發生行車糾紛，兩邊在距離事發地300公尺的超商發生口角衝突。圖／翻攝自臉書社群黑色豪門企業

斗六 超商 雲林

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