新北18歲男無照開車 轉彎打方向盤卻「暴踩油門」撞爛5車

新北市新店區有民眾今天早上出門牽車時看傻了，好端端停在路邊停車格的汽車竟然「面目全非」，車頭全毀，心慌撇頭一看，慶幸自己比較幸運，愛車停比較後面一點，沒遭到波及，但仍熱心的把「災情」上傳當地社團。警方表示，此案是一名沒駕照的18歲劉姓男子，昨天晚上操作不慎，失控衝撞導致，當下獲報處理，後續將協助受害車主釐清賠償責任。

警方昨天晚上11點34分獲報，新店區安德街116巷有車禍趕抵，詢問了解，是一名無駕照的劉男操作失誤，不小心衝撞路邊停放停車格共5輛汽車，其中一輛最慘，車頭全毀，可見當時力道之大，而劉男自己的轎車左側車頭也嚴重凹陷。