聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北18歲男無照開車 轉彎打方向盤卻「暴踩油門」撞爛5車

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區有民眾今天早上出門牽車時看傻了，好端端停在路邊停車格的汽車竟然「面目全非」，車頭全毀，心慌撇頭一看，慶幸自己比較幸運，愛車停比較後面一點，沒遭到波及，但仍熱心的把「災情」上傳當地社團。警方表示，此案是一名沒駕照的18歲劉姓男子，昨天晚上操作不慎，失控衝撞導致，當下獲報處理，後續將協助受害車主釐清賠償責任。

警方昨天晚上11點34分獲報，新店區安德街116巷有車禍趕抵，詢問了解，是一名無駕照的劉男操作失誤，不小心衝撞路邊停放停車格共5輛汽車，其中一輛最慘，車頭全毀，可見當時力道之大，而劉男自己的轎車左側車頭也嚴重凹陷。

當時撞擊發出轟隆聲響，附近住戶嚇得探頭查看，發現是自撞車禍，慌張報警。警方到場，確認無人受傷，僅財損，依規定處理，而肇事的劉男沒有肇逃，也沒有酒駕，他供稱單純開車出門晃晃，經過路口時要打方向盤，卻不小心大力踩到油門，就闖禍了；後續賠償責任待進一步釐清。

新店區一名民眾今天出門時看傻了，好端端停在路邊停車格的汽車竟然「面目全非」，慶幸自己的愛車停比較後面一點，才沒遭到波及。記者翁至成／翻攝
新店區一名民眾今天出門時看傻了，好端端停在路邊停車格的汽車竟然「面目全非」，慶幸自己的愛車停比較後面一點，才沒遭到波及。記者翁至成／翻攝
劉姓男子昨天晚上無照上路，因操作不慎，撞擊路邊停車格共5輛轎車，其中一輛「首當其衝」車頭全毀。記者翁至成／翻攝
劉姓男子昨天晚上無照上路，因操作不慎，撞擊路邊停車格共5輛轎車，其中一輛「首當其衝」車頭全毀。記者翁至成／翻攝
劉姓男子昨天晚上無照上路，因操作不慎，撞擊路邊停車格共5輛轎車，其中一輛「首當其衝」車頭全毀。記者翁至成／翻攝
劉姓男子昨天晚上無照上路，因操作不慎，撞擊路邊停車格共5輛轎車，其中一輛「首當其衝」車頭全毀。記者翁至成／翻攝
劉姓男子昨天晚上無照上路，因操作不慎，撞擊路邊停車格共5輛轎車，自己轎車的左側車頭也嚴重凹陷。記者翁至成／翻攝
劉姓男子昨天晚上無照上路，因操作不慎，撞擊路邊停車格共5輛轎車，自己轎車的左側車頭也嚴重凹陷。記者翁至成／翻攝
劉姓男子昨天晚上無照上路，因操作不慎，撞擊路邊停車格共5輛轎車，自己轎車的左側車頭也嚴重凹陷。記者翁至成／翻攝
劉姓男子昨天晚上無照上路，因操作不慎，撞擊路邊停車格共5輛轎車，自己轎車的左側車頭也嚴重凹陷。記者翁至成／翻攝

駕照 車禍 新北

延伸閱讀

質疑清潔隊不收攤商垃圾致違法傾倒 新北環保局：保證進場

台中綠看板猛戰盧秀燕 反讓新北藍議員絕地大反攻

新北農家DO一日 秋冬系列遊程即起報名

新北耶誕城680萬人次造訪該如何防意外 新北：公安計畫完備

相關新聞

影／又是單攻！男無禦寒物險凍死 警消12小時趕夜路救下山

台中市消防局前天接獲一行8人登山隊伍，攻頂雪山後，34歲張男獨自單攻下山，半途迷路無禦寒衣物報警。由於雪山氣溫驟降約4度...

北屯14期重劃區白骨案 檢今指示親子比對死因暫不明

台中市北屯區崇德六路、榮德路是14期重劃區，昨天下午工人除草時，在該處公園旁空地，發現一具白骨，嚇得通知警方到場，發現白...

影／聽到愛孫涉毒品案黑吃黑 八旬翁急捧百萬老本險被詐

台中市八旬賴姓老翁在上周四接獲歹徒假冒孫子致電，佯稱孫子因毒品交易黑吃黑，導致毒品損失，要求賴翁賠償100萬元，否則要對...

北聯幫「老哏」盜美女圖假投資騙錢 半年19人遭詐330萬

北聯幫成員陳姓男子教唆旗下小弟詹男等人，盜用美女圖創立假帳號，隨機撒網找被害人假交友，架設黑網誘騙假投資，再恐嚇取財，不...

影／水上鄉戶政事務所附近廢棄空屋火警 消防人員滅火

嘉義縣水上鄉戶政事務所附近廢棄空屋，下午發生火警，熊熊大火，濃煙密布，消防局出動消防人車撲滅，無人受困，火警原因消防鑑識...

買越多運越好 7旬婦掉靈骨塔詐騙險匯300萬

台北市一名陳姓老婦接獲詐騙集團來電，對方自稱是某建設公司的仲介，要販賣她「生基塔」，陳婦信以為真，到銀行要提領300萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。