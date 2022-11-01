聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北18歲男無照開車 轉彎打方向盤卻「暴踩油門」撞爛5車
新北市新店區有民眾今天早上出門牽車時看傻了，好端端停在路邊停車格的汽車竟然「面目全非」，車頭全毀，心慌撇頭一看，慶幸自己比較幸運，愛車停比較後面一點，沒遭到波及，但仍熱心的把「災情」上傳當地社團。警方表示，此案是一名沒駕照的18歲劉姓男子，昨天晚上操作不慎，失控衝撞導致，當下獲報處理，後續將協助受害車主釐清賠償責任。
警方昨天晚上11點34分獲報，新店區安德街116巷有車禍趕抵，詢問了解，是一名無駕照的劉男操作失誤，不小心衝撞路邊停放停車格共5輛汽車，其中一輛最慘，車頭全毀，可見當時力道之大，而劉男自己的轎車左側車頭也嚴重凹陷。
當時撞擊發出轟隆聲響，附近住戶嚇得探頭查看，發現是自撞車禍，慌張報警。警方到場，確認無人受傷，僅財損，依規定處理，而肇事的劉男沒有肇逃，也沒有酒駕，他供稱單純開車出門晃晃，經過路口時要打方向盤，卻不小心大力踩到油門，就闖禍了；後續賠償責任待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言