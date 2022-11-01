桃園女Gogoro停家門前 驚見椅墊被挖「5萬元電池不見」

桃園市龜山區一名女子將Gogoro電動機車停在家門前，回家時發現機車被拖到巷口，不但椅墊被挖開，兩顆電池更不翼而飛，讓她氣得趕緊報警；警方目前正調閱監視器全力追緝中。

黃姓女子昨天在Gogoro Fan Club臉書社團PO出圖文，表示自己的電動機車電池在龜山區華亞三路39巷一帶遭竊，警告附近居民、網友小心；她今接受警方詢問表示，昨天下午1時回家時，發現機車被牽到華亞三路與39巷口人行道上，不但坐墊被破壞，車內兩顆電池還被拿走，於是在今天中午到轄區大華派出所報案。